Походную кровать и умывальный шкаф императора воссоздадут в Гатчине за 6,2 миллиона рублей

Гатчинский музей-заповедник объявил конкурс на воссоздание интерьера комнат императора Николая I. Шкафы, кровати и зеркала обойдутся бюджету примерно в шесть миллионов рублей.

Конкурс с ограниченным участием был объявлен 6 ноября. Согласно документам закупки, для новой экспозиции в Гатчинском дворце специалистам по исторической мебели будет необходимо воссоздать для Большого военного кабинета полушкафы, письменный стол, умывальный шкаф, настенные зеркала, каминный экран, картодержатель и раскладную походную кровать. Еще один каминный экран появится в Аванзале, полушкафы – в Малом кабинете. Потратить на это музей готов 6,2 миллиона рублей, к участию приглашены только узкоспециализированные мебельные мастерские.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря. Со дня заключения контракта у мастерской будет 150 дней на его выполнение.