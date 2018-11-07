Походную кровать и умывальный шкаф императора воссоздадут в Гатчине за 6,2 миллиона рублей
Гатчинский музей-заповедник объявил конкурс на воссоздание интерьера комнат императора Николая I. Шкафы, кровати и зеркала обойдутся бюджету примерно в шесть миллионов рублей.
Конкурс с ограниченным участием был объявлен 6 ноября. Согласно документам закупки, для новой экспозиции в Гатчинском дворце специалистам по исторической мебели будет необходимо воссоздать для Большого военного кабинета полушкафы, письменный стол, умывальный шкаф, настенные зеркала, каминный экран, картодержатель и раскладную походную кровать. Еще один каминный экран появится в Аванзале, полушкафы – в Малом кабинете. Потратить на это музей готов 6,2 миллиона рублей, к участию приглашены только узкоспециализированные мебельные мастерские.
Победители конкурса будут объявлены 5 декабря. Со дня заключения контракта у мастерской будет 150 дней на его выполнение.
Справка:
Гатчинский дворец был построен в 1781 году по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. После окончания строительства императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа Григория Орлова и пожаловала ее своему сыну великому князю Павлу Петровичу. После вступления на престол Павла I в 1796 году Гатчина превратилась в императорскую резиденцию. После его смерти владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию дворец перешел «в вечное владение» императора Николая I и его потомков. В марте 1881 года в Гатчинский дворец переехал Александр III и его семья. Музей там был открыт в мае 1918 года.