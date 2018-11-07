Как преображается юг Петербурга

Пушкинский район Петербурга всегда был одним из самых аристократичных и туристических районов города. А сейчас он становится еще и центром деловой жизни и развлечений.

предоставлено компанией ООО

Центр бизнеса вдали от суеты

Компания, в которой работает Николай, сняла помещение для офиса в Пушкинском районе, недалеко от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Его друзья и знакомые удивлялись: обычно бизнес старается разместиться поближе к центру, чтобы «в двух шагах от Невского». Его спрашивали, не собирается ли он увольняться, ведь на работу теперь придется ездить в пригород. А Николай доволен и одобряет выбор руководства: «Вы не представляете, как это оказалось удобно и приятно».

Что ж, насчет удобства он прав: бизнес-центр «Перспектива», куда переехала компания, расположен на первой линии Петербургского шоссе, совсем рядом с «Экспофорумом». Оттуда удобно выезжать на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект и кольцевую автодорогу. Аэропорт «Пулково» и вовсе расположен в 5 километрах. Но при чем тут «приятно»?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Чтобы понять все прелести работы в «пригородном» офисе, лучше побывать там лично. 15 минут от метро «Московская» на машине – и вы на месте. Если посмотреть по сторонам, увидишь картину, совсем не характерную для современных пригородов – нет беспорядочных складов, грязных шиномонтажей и непонятных шашлычных, все аккуратно и ухожено. Впрочем, это неудивительно, ведь по дороге в Пулково и «Экспофорум» часто ездят международные делегации, поэтому благоустройству этого направления уделяется особое внимание.

Все в комплексе

Бизнес-центр «Перспектива» стал первым зданием, построенным в рамках проекта комплексного освоения территорий «На Царскосельских холмах». Комплексная застройка означает, что здесь подумали о разных потребностях и аспектах жизни новоселов. Кроме бизнес-центра уже построены и заселены два жилых комплекса – «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2», скоро сдается «Образцовый квартал 3», строится «Образцовый квартал 4», и в ближайшее время выйдет в продажу пятый «Образцовый квартал». Для уже заселившихся работают магазины шаговой доступности, открылся первый садик на 140 детей с бассейном, идет проектирование второго детсада и школы. К слову, всего в новом микрорайоне появится 12 детсадов и 5 школ, бассейн, торгово-развлекательный центр, магазины, рестораны. Так что со временем это будет самодостаточный микрорайон, обеспеченный всем необходимым.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Четырехэтажное здание бизнес-центра «Перспектива» обращает на себя внимание сразу. Панорамное остекление обеспечивает живописный вид из окон – в перерывах от работы можно насладиться природой и любоваться Петербургом с одной из самых высоких точек города – 58 метров над уровнем моря. О безопасности рабочего места также подумали: охрана посторонних без звонка не пропускает, а сотрудники могут находиться в здании столько, сколько необходимо – для них организован круглосуточный доступ. Во всех помещениях идеальная чистота, закрытая благоустроенная территория, удобная парковка – все это делает рабочие будни комфортными и весьма продуктивными: научные исследования психологов показывают, что сидящие у панорамных окон сотрудники работают лучше.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Многие петербургские компании уже оценили преимущества такого расположения, но в БЦ «Перспектива» еще есть свободные для аренды площади.

Взгляд на перспективу

В будущем выбор у арендаторов станет еще шире: скоро вдоль Кокколевской улицы на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 2» начнется строительство бизнес-парка GARAGE. Большую часть здания займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Их можно будет выкупить или взять в аренду. Бизнес-парк будет обеспечен обширной инфраструктурой: на первых этажах пристроенных помещений откроется магазин сопутствующих товаров на тысячу квадратных метров, аптека, кафе, химчистка. На втором этаже разместятся офисы, которые можно арендовать.

Все это обеспечит новоселам «Образцовых кварталов» полноценную жилую среду со всем необходимым, а арендаторам офисов в БЦ «Перспектива» и бизнес-парке GARAGE – благоприятную рабочую атмосферу.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Если посмотреть еще на несколько лет вперед, то открываются впечатляющие перспективы развития южных территорий Петербурга. Со временем здесь планируется создать информационный кластер с научными центрами, лабораториями, инновационными производствами и новым кампусом ИТМО. А между «Экспофорумом» и аэропортом Пулково могут построить киногород «Ленфильм-парк». Для профессионалов там должны появиться производственные помещения, склады, съемочные павильоны и натурные площадки. А для обычных петербуржцев и туристов – бутафорские улицы различных эпох и архитектурных стилей, аттракционы и магазины. Есть задумки преобразить и город Пушкин: построить там музей сказок «Лукоморье».

Время покажет, насколько реальны эти планы, но главное – они есть, а значит, у них есть все шансы на воплощение.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya