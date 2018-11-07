Новый парламент США будет дружить против России

Итоги выборов в США не несут ничего хорошего России. Новые санкции будут жёстче прежних, а Трамп может отменить встречу с Путиным в Париже 11 ноября, - считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.

Владимир Путин и Дональд Трамп/пресс-служба президента РФ

По итогам выборов в США контроль над верхней палатой американского парламента – сенатом – сохранила Республиканская партия. Большинство в нижней – палате представителей – получили демократы. Итог «промежуточных выборов», от которых будут зависеть президентские выборы 2020 года, абсолютно предсказуем, и уже ясно, что этот «красный день календаря» не несёт ничего хорошего для России. Об этом «Фонтанке» из Вашингтона, сразу после появления первых данных о голосовании, рассказала американист Виктория Журавлева.

Виктория Журавлева/скриншот/YouTube/Россия24

– Каковы главные итоги этих выборов?

– Мы получили самый ожидаемый, самый простой расклад. Демократы получают большинство в палате представителей. Во многом это связано с тем, что места освобождались, т.к. именно республиканцы не выставляли свои кандидатуры на переизбрание. Это помимо «фактора Трампа» и демократической волны, которую готовили и ждали. Но тот факт, что демократам не удалось взять сенат, говорит о том, что та самая «голубая волна», о которой говорили сами демократы, не случилась.

Сенат остался за республиканцами. Да, возможности демократов выросли, но без верхней палаты они не смогут реализовывать ключевые вещи, которые могли бы им помочь через два года на следующих президентских выборах. Скорее всего, теперь они будут работать на блокировку решений республиканцев и Трампа, пережидать два года. Американская система так устроена, что работать можно только сообща. Трамп бы с ними договариваться смог: он говорил, что он президент, который может работать с обеими партиями. Вопрос в том, захотят ли демократы с ним работать.

– Констатируем потенциальный паралич власти?

– Да. Однозначно. Потенциальный паралич ждём. Другой расклад полностью зависит от доброй воли всех сторон. От доброй воли демократов – взаимодействие с президентом. От доброй воли республиканцев в сенате – взаимодействие с демократами в палате представителей. От доброй воли демократов – взаимодействие внутри самих себя. Насколько крайне левые либералы у демократов, которые состоялись на волне протеста Трампу, смогут взаимодействовать со своими более умеренными коллегами. Насколько будущий лидер демократов (а предполагается, что это будет Нэнси Пелоси) сможет организовать партийцев. Более двадцати демократов уже заявили, что не будут голосовать за неё как за лидера. Будут разногласия у демократов внутри.

Нэнси Пелоси/официальный портрет

– Другими словами, соглашаться с Трампом, что эти выборы – это «грандиозный успех», не будем?

– Конечно, о грандиозном успехе речи нет. Американцы получили разделённый конгресс. Это вдвойне сложная ситуация для реализации хоть какой-то рабочей повестки.

– Когда такое уже было? Опыт есть?

– Похожий расклад был при Рейгане (Рональд Рейган – 40-й президент США. – Прим. ред.) с 1981 по 1987 год.

Почти все два срока Рейгана у него был республиканский сенат и демократическая палата. Да, потом был другой президент-республиканец – Джордж Буш. Но в России при них развалился СССР. И пик гонки вооружения был как раз тогда. В США был рост военных расходов, усиление консервативных настроений в Республиканской партии. При этом они приняли иммиграционную реформу. Однако тогда не было такого, как сейчас, разрыва между демократами и республиканцами. Ни партийного, ни в обществе. Кстати, республиканцы считают президентство Рейгана самым успешным. И Трамп очень любит себя с ним сравнивать. Интересные параллели получаются. Опыт есть, но он негативный. Сегодня ещё более сложная ситуация.

– Но при этом Трамп всё равно празднует успех.

– Трамп может говорить об успехе просто потому, что сенат – важнейший для него инструмент. В частности, с точки зрения Верховного суда. Сейчас есть вероятность, что будет освобождаться ещё одно место в Верховном суде. И снова шансы назначить своего кандидата туда есть у республиканцев. То есть главный суд США будет республиканским ещё на долгие годы. В этом смысле влияние на контроль за базовыми ценностями – в руках республиканцев.

– Для Трампа итог этих выборов принципиально важен для продолжения пребывания в кресле президента на второй срок. Можно сказать, что он получил контрамарку на второе отделение спектакля?

– Сложно так сказать. Если бы республиканцы проиграли и в сенате, то партия могла бы его сдать. Но в данном случае поражение республиканцев в палате представителей нельзя списывать только на Трампа. Все ждали, что республиканцы там потеряют. В тех штатах, где Трамп вёл активную кампанию, где его поддерживали сенаторы, республиканцы победили. И даже там, где республиканцы пытались отстраниться от Трампа, они всё равно победили. Картина отнюдь не однозначная. Сейчас вопрос в том, какую тактику они выберут дальше. Насколько будут полностью поддерживать Трампа сейчас и через два года. Во многом это будет зависеть от настроений общества в тех штатах, где у власти остались республиканцы. Сказать, что Трамп укрепил свои позиции как кандидат на второй срок, я не могу сегодня. Он остался в прежнем шатком положении. Может, качнётся.

– Бывший вице-президент США Джозеф Байден – конкурент? Он заявил, что определится со своим выдвижением на президентские выборы – 2020 после Нового года. Какие ещё имена уже мелькают в этом контексте?

Джозеф Байден/официальный портрет

– Это наиболее ожидаемая фигура от демократов. Он пытался в 2016 году, шли разговоры, но у него там были какие-то семейные обстоятельства. Он достаточно популярен. Был популярнее Хиллари Клинтон тогда. Хотя эта кандидатура на президентские выборы говорит о том, что демократы не успели провести обновление верхушки. Нет там пока новых и молодых лиц, которые на самом деле есть у демократов. Скорее всего, это связано с тем, что в США накануне переизбрания действующего президента выборы в парламент традиционно рассматриваются оппозицией как проходные. Вероятность того, что действующий президент переизберётся, исторически гораздо выше, чем смена президента. Поэтому сильных кандидатов не выставляют на такие выборы. И в этом смысле Байден подходит. У него есть шансы, но если он проиграет – ничего страшного. В конце концов, ему пора на пенсию (20 ноября Байдену исполнится 76 лет. – Прим. ред.).

– Когда же в США будет юный президент?

– Пока молодые ещё дозревают в палате представителей. Это первая ступень. Но мне очень интересна фигура бывшего представителя США в ООН Никки Хейли, хотя она сейчас уверяет, что не будет баллотироваться в президенты в 2020-м.

Никки Хейли/официальный портрет

Вот она может быть кандидатом от республиканцев в 2024 году вполне. У демократов такого однозначного лица я назвать не могу. Но в ходе этих выборов у демократов был интересный кандидат в Техасе – Бето О'Рурк. Он проигрывает республиканцу Теду Крузу, но показал себя очень сильным. Притом что Техас – это традиционно республиканская территория. О'Рурк шёл вровень с республиканцем. Это говорит о том, что он сумел произвести впечатление в логове республиканцев. А значит, он перспективен. Он ирландец, ему всего 46 лет.

– На этих выборах американская молодёжь была активнее?

– Соцопросы показали, что в эти выборы молодёжь была очень активна, хотя на промежуточные выборы молодёжь не очень ходит. Общество настроено на перемены. Всё-таки Трамп не прижился за 2 года. Как он вызывал негатив, так и вызывает. Результат демократов в палате представителей тому подтверждение. Это ожидаемый максимум для них сегодня, который они выполнили. Им надо было всего 23, а они получили уже 36 мест (данные на утро 7 ноября. – Прим. ред.). Во всех барах, где следили за итогами выборов, я наблюдала в этот раз в основном молодёжь, которая очень заряжена на смену Трампа.

– Паралич власти в США, о котором вы сказали, будет выгоден для Москвы?

– Не думаю. Мне кажется, что нам этот паралич невыгоден. В условиях паралича Россия опять оказывается единственной темой, по которой демократы с президентом могут договориться. И для нас это нехорошо. Договариваться по России они будут в сторону, которая нам не понравится. Есть очень большая вероятность, что Трамп будет уступать натиску демократов по России ради получения уступок в палате представителей по другим вопросам.

– То есть Капитолий начнёт "мочить" Кремль по-настоящему? Известный эксперт по США Михаил Таратута не ждёт ничего хорошего для Кремля после этих выборов.

– Боюсь, что да. Я бы не исключала такой вероятности. Демократы по-прежнему гораздо более жёстче относятся к России, чем республиканцы. Они по-прежнему ведут войну с Трампом. Комиссия Мюллера всё ещё работает (вопрос «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году расследует несколько ведомств одновременно, в том числе специальный прокурор Роберт Мюллер. – Прим. ред.). Никаких внятных доказательств до сих пор нет, а значит, их нужно продолжать искать. Иначе надо признавать, что их не было, и в проигрыше 2016 года демократы виноваты сами. Пойти на это они не могут ни в коем случае. Будут накручивать информационную среду, всю эту антироссийскую истерию.

– И от Трампа рано или поздно отстанут за его «связи с русской мафией» и с упрёками в работе на Кремль?

– Не отстанут. Наоборот. Демократы будут показывать полную неэффективность Трампа и тормозить его инициативы. В частности, за счёт этой кампании с расследованием «русского следа».

– Госдеп уже анонсировал «второй пакет» санкций против России за «Новичок». Говорят, что он будет «более суровым», чем августовский. Началось?

– Мы можем ждать всего. Там есть очень нехорошие положения. Например, запрет на полёты «Аэрофлота».

– Многих в России больше волнует удар по банкам, а значит, по кошельку каждого из нас.

– Да, в качестве предложений там есть запрет на финансовые операции с российскими банками.

– Все, кто смеялся над Андреем Костиным с его дедолларизацией, могут и перестать смеяться?

– Вполне. Ведь Трамп может выбрать несколько пунктов для санкционного пакета. Но, на мой взгляд, самые суровые предложения, вроде удара по банковскому сектору России, он пока не возьмёт. Другое дело, что там все предложения по этим санкциям не очень хорошие для российской экономики. Что конкретно они примут, решится быстро. Думаю, что в ближайшую неделю всё станет ясно.

– Итог выборов говорит, что и возвращения дипмиссии США на Фурштатскую улицу в Петербурге не ждём?

– К сожалению, нет. И визы быстрее выдавать не станут. Здесь всё забетонировалось надолго. При любом раскладе. В Америке есть стойкое ощущение, что политика в отношении России – верная. Отказываться от неё не надо.

– «Гонка вооружений» при таком раскладе становится реальностью? Отказ США от ДРСМД – не предвыборный пиар?

– Это совершенно не предвыборная история. Тот факт, что Болтон приезжал и ставил перед фактом, говорит о том, что договор заканчивается (после переговоров Джона Болтона с Владимиром Путиным 23 октября советник Трампа по безопасности подтверждал намерение отказаться от базового договора по ядерному разоружению. – Прим. ред.). Этого договора больше не будет. Вопрос в том, в какой форме прекратят его действие. Появится ли что-то новое, будет ли хотя бы диалог по этой теме с Россией. Об этом сейчас активно говорят в США. Но сам факт визита Болтона в Москву говорит о том, что они в этот раз поступят более вежливо. Не просто скажут «до свидания», как было с ПРО при Буше. Хотя бы послушают, что хочет Россия.

Встреча Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона//пресс-служба президента РФ

– Владимир Путин это чётко проговорил – он не хочет отказа от принципов нераспространения ядерного оружия. В США понимают эту проблематику сегодня?

– То, что осознаётся на экспертном уровне, совсем не обязательно реализуется на уровне тех, кто потом принимает политические решения в России и США, – и вся проблема в этом. На уровне экспертов в Америке я вижу ровно точно такое же понимание проблемы, как и в России. Отказ США от РСМД – это изменение всего расклада по ядерному сдерживанию на планете. Это здесь прекрасно понимают эксперты. Сигнал всем, что избавляться от ядерного оружия не стоит, правила будут меняться. Эта история говорит о том, что больше нет базы в отношениях между США и Россией, которая была все 4 года нынешнего конфликта и кризиса между нами. А эта база, то есть договорённости по ядерным вопросам, держала все остальные вопросы в наших отношениях. Как бы плохо ни было, у нас была тема, из-за которой нам нужно продолжать взаимодействовать. Выход США из РСМД ломает всё это.

– Какую альтернативу РСМД обсуждают в США сейчас?

– Нет такой альтернативы в обсуждениях. Все понимают, что нового договора пока не будет, и в будущем нужен не двусторонний, а многосторонний договор. Многое зависит от Китая (Трамп им уже на это намекал). А Китай к этому совершенно не готов. И он не будет готов себя ограничивать ещё достаточно долго. А значит, мы оказываемся в подвешенном состоянии. В лучшем случае могут попробовать выработать какие-то механизмы ежедневного контроля для недопущения ядерной катастрофы. Для этого нужно доверие между США и РФ. Хотя бы на уровне военных и спецслужб. А сегодня с доверием всё не очень хорошо.

– Американский Boeing P-8 Poseidon, который приблизился вплотную к Петербургу минувшей ночью, тому подтверждение?

– Да. А до этого американцы обвинили нас, что российский истребитель слишком агрессивно отгонял их самолёт. И это моменты, которые нам стали заметны на фоне выборов. А вообще военные специалисты, с которыми я общаюсь, говорят, что таких инцидентов сегодня едва ли не больше, чем в годы холодной войны. Для военных обстановка очень накалённая. Мы просто об этом не знаем.

– В Польше стартуют крупные учения НАТО Anakonda. Итог выборов США как влияет на Европу?

– Демократы не очень поддерживают внешнюю политику Трампа. Но они мало что могут сделать в палате представителей. Не исключаю, что для решения своих целей по социальной политике внутри США он будет давить на демократов через свою резкую внешнюю политику. И Польша, как основной союзник Трампа в Европе, будет продолжать наращивать активность. Сегодня Польша – это ключевая страна в НАТО для США. И заметьте, что идея снижения зависимости ЕС от российских углеводородов развивается (в октябре стало известно, что США готовы выделить 1 млрд долларов ЕС на «безопасность в энергетическом секторе». – Прим. ред.). Трамп хочет передела на рынке торговли энергоресурсами. Вода на Балтике в месте пересечения российского газопровода и газопровода между Данией и Польшей для транспортировки природного газа из Норвегии будет закипать.

– Чего ждёте от грядущей встречи Трампа с Путиным 11 ноября в Париже? Это снова будет постановка перед фактом, как в случае с Болтоном в Кремле? Там, кстати, непонятно, в каком формате всё пройдёт.

– В нынешней ситуации любые переговоры Трампа с Путиным – это интересно. Сам факт их встречи в условиях антироссийской истерии в США вызывает вопросы, зачем Трамп вообще это делает. Ведь ничего из того, что они обсуждают, Трамп не может реализовать. Зачем он травит собак, мне непонятно. Учитывая, что теперь у Трампа демократическая палата представителей, которая будет категорически против любых шагов на сближение с Россией, очень интересно, будет ли вообще эта встреча.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»