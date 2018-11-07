"Тонко сыграли". Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в США, пошутив про "русских хакеров".

"Интересно, как итоги народного волеизъявления будут теперь трактоваться американскими политиками? Варианты: 1. Это всё русские хакеры, иначе обе палаты были бы наши (подходит для представителей обеих партий). 2. Выборы прошли без русских хакеров (республиканцы пояснят "потому что мы просили русских не вмешиваться", а демократы добавят "а это потому что мы давили на республиканцев")", — написала Захарова на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

"Неужели, на этот раз русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"?" — добавила она.

6 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли его в палате представителей. Президент США Дональд Трамп счел результаты выборов своей победой и даже похвастался лестными оценками в свой адрес от известных фигур.