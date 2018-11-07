Сменщик осужденного мэра Махачкалы тоже задержан, и тоже за превышение полномочий

В Махачкале задержан исполняющий обязанности мэра. Абусупьяна Гасанова подозревают в превышении полномочий. Оперативные мероприятия проводили сотрудники госбезопасности.

О задержании высокопоставленного дагестанского чиновника днем 7 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс» и газету «Черновик». Официально информация не подтверждена.

По предварительным данным, Гасанову вменили похищение 40 миллионов рублей из бюджета Махачкалы посредством афер с землей. Дело возбудили по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В доме и рабочем кабинете и. о. мэра прошли обыски.

15 октября текущего года суд вынес приговор предыдущему главе Махачкалы Мусе Мусаеву. Он получил 4 года общего режима за превышение полномочий при выделении земельных участков. Чиновник полностью признал свою вину.

Гасанов сменил Мусаева в январе 2018-го.