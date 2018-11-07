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Машину у ног защитников Ленинграда припарковала глава мемориала. Музей истории занял глухую оборону

Музей истории Петербурга не считает нужным реагировать на возмущение жителей припаркованными у Монумента героическим защитникам Ленинграда автомобилями. Один из них принадлежит руководителю филиала «Монумент героическим защитникам Ленинграда» Марии Кальяновой, ГИБДД возбудила административное расследование.

Машины у монумента на площади Победы накануне сфотографировали читатели «Фонтанки». В кадр попал красный Mercedes GLA200 с госномером А707НО198. Его собственником является 33-летняя Мария Кальянова, работающая в Музее истории. Она занимает должность руководителя филиала «Монумент героическим защитникам Ленинграда», ранее работала в отделе государственных закупок Государственного Эрмитажа заместителем начальника.

Парковка на площади Победы

Автомобиль Мария Олеговна приобрела в июне 2018 года и уже получила от ГИБДД порцию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Примечательно, что отец Кальяновой в прошлом – сотрудник госавтоинспекции, и в теории Кальянова должна знать правила назубок.

Пресс-секретарь Музея истории Ольга Скоробогатая сообщила «Фонтанке», что с публикацией руководство учреждения ознакомлено, но дала понять, что реагировать на информацию нужным не считает, и отвечать музей будет, только его попросят в письменном виде. Связать Кальянову с редакцией Скоробогатая отказалась. По рабочему телефону руководитель филиала не отвечает, в ответ на электронное письмо она порекомендовала обратиться в пресс-службу музея.

Директор Музея истории Александр Колякин по сотовому телефону оказался недоступен.

Другие попавшие в кадр автомобили, Opel Zafira М128ХТ178 и Ford Fusion А454КА178, принадлежат 39-летнему Олегу Михайлюку и Руслану Диярову. Их связи с Музеем истории или филиалом «Фонтанке» установить не удалось.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что по факту нарушения правил стоянки возбуждено административное расследование. Статья 12.19 КоАП предусматривает штраф 2500 рублей.

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы создан по проекту народных архитекторов СССР Валентина Каменского и Сергея Сперанского и народного скульптора СССР Михаила Аникушина — участников обороны Ленинграда.

Торжественное открытие наземной части монумента состоялось 9 мая 1975 года к 30-летию Победы. Памятник оформляет южный въезд в Петербург. Это запечатленное в бронзе и граните повествование о нелегкой судьбе города, мирная панорама которого простирается за площадью Победы. Главная вертикаль – 48-метровый гранитный обелиск. Монумент – памятник истории и образец классической советской архитектуры. Его посещают более 1 млн человек в год.


© Фонтанка.Ру

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