На Гражданке чествуют революцию. На домах появились красные флаги

Красные флаги с серпом, молотом и звездой украсили дома в Калининском районе Петербурга 7 ноября. Местная жительница поделилась с «Фонтанкой» снимками декора в честь 101-й годовщины Октябрьской революции.

Фотографии женщина сопроводила словами: «Вот так нас сегодня поздравила жилконтора Тимуровское».

жилищная компания "Тимуровское" отмечает 101-летие Октябрьской революции Фото: Виктория Султанова

Как объяснили в жилищной компании корреспонденту издания, украшение домов алыми стягами – не новаторская идея. Такое здесь практикуют уже много лет.

Решение о вывешивании полотнищ принимается на общих собраниях домов, на которых, как отмечают в ЖК «Тимуровское», много молодёжи, и она «всеми руками и ногами за». Красные флаги появляются на домах дважды в год – 7 ноября и 9 мая. В этом году к годовщине революции «принарядились» 24 дома на Тимуровской улице, Суздальском и Светлановском проспектах и улице Ольги Форш.