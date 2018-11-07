Два «полёта» на Петроградке попали на видео: «собравший ошибки» велосипедист и пешеход, мчавший в лоб машине

Видеозаписи двух серьёзных ДТП, случившихся в Петроградском районе Петербурга, публикует группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». В одном случае сбили велосипедиста, в другом – пешехода. Нарушали оба, и оба от удара взлетели в воздух на пару метров.

Об одной из аварий мы писали накануне вечером. 6 ноября около 17:05 на перекрёстке Большой Зелениной улицы и набережной Адмирала Лазарева, по предварительным данным ОГИБДД по Петроградскому району, 24-летний водитель и 35-летний велосипедист проехали на запрещающий сигнал светофора – оба.

Очевидцы рассказывали, что велосипедиста сразу накрыли. Однако он был жив: пострадавшего накрывают, чтобы он не замёрз. В результате ДТП велосипедист получил тяжёлые травмы. «Собрал все ошибки: запрещающий сигнал, ехал через п/п, без световозвращателей, по сторонам не смотрел», – отмечает «Дорожный инспектор».

Ещё один человек попал под машину 5 ноября около 19:10 на Барочной улице, 8. Его сложно назвать пешеходом – на записи видно, как он бежит сломя голову прямо навстречу автомобилю.

22-летний мужчина на «Опеле Вектре» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на молодого человека лет 20-25 на вид. Пешеход был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Петроградскому району.

Отметим, что оба ДТП произошли в тёмное время суток. Сегодня также до рассвета в течение получаса в Петербурге были сбиты две женщины, одна – насмерть.