В центре Хельсинки планируют прорыть велосипедный туннель за 23 млн евро

Комитет по градостроительству Хельсинки поддержал вариант сооружения туннеля под железной дорогой в центре Хельсинки, сообщает 7 ноября Yle.

В качестве альтернативного варианта рассматривался мост для велосипедистов и пешеходов, и от него пока не отказались полностью. Комитет потребовал дополнительных разъяснений о въезде в тоннель со стороны новой центральной библиотеки Oodi (рядом с музеем современного искусства Киасма и напротив парламента) и о том, не помешает ли строительство моста над платформами проведению массовых мероприятий на Гражданской площади (Kansalaistori).

Позже вопрос о строительстве туннеля поступит на рассмотрение городской управы, а итоговое решение вынесет горсовет. Ожидается, что строительство может начаться в течение ближайших лет, а затраты составят около 23 миллионов евро.