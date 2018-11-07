Депутат Госдумы России от Петербурга предложил изымать пойманных на митингах детей из семей

Лишать родительских прав те семьи, где дети больше двух раз были пойманы на несанкционированных митингах, предложил депутат Госдумы от Петербурга Сергей Вострецов. На первый раз, считает народный избранник, достаточно и штрафа.

Слова депутата 7 ноября приводит агентство «Москва». По мнению единоросса, за участие несовершеннолетних в протестных акциях штрафовать стоит родителей. Вострецов даже назвал вероятный размер этого штрафа. «Конечно, не такие огромные суммы, как для организаторов митингов, но даже суммы в 3-5 тысяч рублей для первого раза будет достаточно», – прикинул парламентарий.

При повторном нарушении, продолжил рассуждать единоросс, стоит подключать органы опеки. «Это сигнал для более глубокого изучения – нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», – делает вывод депутат.

Поправки с такими санкциями Вострецов намерен подготовить ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. Если внести их будет невозможно, депутат готов написать под свою идею отдельный законопроект.