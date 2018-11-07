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08.11.2018 11:00
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«РадиоТел-СПб» – в «Зените»

«РадиоТел-СПб» – в «Зените»

предоставлено компанией "Radiotel"

Один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи стандарта TETRA в России компания «РадиоТел-СПб» уже более 5 лет сотрудничает с футбольным клубом «Зенит».

Первоначальная задача по обеспечению оперативной и надежной связью для небольшого числа сотрудников службы безопасности клуба выросла в глобальный проект вместе с вводом в эксплуатацию нового стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Теперь задачей оператора профессиональной радиосвязи стала координация работы сотен сотрудников стадиона при организации крупных спортивных и развлекательных мероприятий.

Стадион на Крестовском – уникальный архитектурный и инженерный объект, включающий в себя целый комплекс «радионепрозрачных» подтрибунных помещений c толстыми стенами.

Перед компанией «РадиоТел-СПБ» была поставлена нетривиальная задача: обеспечить надежную связь для абонентов как внутри «чаши» стадиона и вокруг нее, так и в сложных для проникновения радиосигнала подтрибунных помещениях. Создание соответствующей инфраструктуры ретрансляции и усиления радиосигнала дало возможность одновременного доведения команд до максимального количества сотрудников, задействованных в работе на стадионе. Решение, построенное на базе технологии TETRA, обеспечивает пользователей оперативной связью с широким функционалом, включающим групповые, индивидуальные, экстренные и экспресс-вызовы, диспетчерскую связь, статусные и короткие сообщения.

«Для «Зенита» принять в эксплуатацию такой уникальный объект – серьёзный вызов. Для нас, телекоммуникационного партнёра клуба, было важно предложить эффективный и надёжный инструмент для оперативных коммуникаций и управления с учётом всех особенностей этого стадиона, – говорит генеральный директор АО «РадиоТел-СПб» Сергей Бирюков. – Домашние игры «Зенита» имеют лучшие в России показатели по зрительской посещаемости. Высокий уровень проведения массовых мероприятий обеспечивается чёткой координацией всех служб, в том числе, благодаря широкому использованию профессиональной радиосвязи TETRA».

Впервые связь в формате TETRA на стадионе «Санкт-Петербург» была опробована при вводе объекта в эксплуатацию во время проведения «тестовых матчей» Чемпионата России по футболу сезона 2016/17. 

После этого, выстроенная система совершенствовалась на матчах Чемпионата России по футболу сезона 2016/17 и Чемпионата мира по футболу в Петербурге, где «Зенит» выступал соорганизатором этих матчей, активно используя радиосвязь.

«Сотрудничество с «Зенитом», как и другие успешные проекты, реализованные «РадиоТел-СПб» на российских стадионах, позволяют нашей компании успешно развиваться в этом направлении. Сейчас мы можем предложить надёжные и проверенные в «боевых условиях» решения по организации оперативной радиосвязи для подобных объектов, – отмечает Сергей Бирюков. – эксплуатация стадионов становится более эффективной, а проводимые на них мероприятия – не только безопасными, но и комфортными для зрителей».

СПРАВКА

АО «РадиоТел-СПб» – один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи стандарта TETRA по географии и числу абонентов в России. Компания является постоянным партнером государства по реализации масштабных телекоммуникационных проектов – таких, как саммит АТЭС-2012 во Владивостоке, Парад Победы в Москве, саммит G-8 в Петербурге, Петербургский международный экономический форум, Олимпиада 2014 в Сочи и др.

 

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