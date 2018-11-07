Смольный сносит салон по продаже машин с пробегом на востоке Петербурга

Комитет по контролю за имуществом сносит «Единый центр автокредитования» на Стасовой улице. Как сообщил читатель «Фонтанки», сотрудники ведомства прибыли в салон около 11 утра 7 ноября и начали разбирать металлические конструкции.

Читатель

Как сообщили в ККИ, салон по продаже подержанных машин, кафе и шиномонтажные мастерские принадлежали ООО «Омега-сервис». Компания получила участок в 10 тыс. кв. м в 2006 году на инвестиционных условиях — под проектирование и строительство многоэтажного паркинга. Однако не выполнила обязательств, из-за чего Смольный расторг с ней договор в 2014 году.

В августе 2018 года ООО «Омега-сервис» попросили освободить участок, но предприниматели отказались. Компании выписан штраф на 70 тысяч рублей, также ей предстоит возместить городу расходы на принудительный демонтаж.

По данным СПАРК, ООО «Омега-сервис» принадлежит предпринимателю Сергею Лебедеву. Финансовые показатели за последние годы отсутствуют.