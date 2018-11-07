Кержаков повременил с выдачей ребенка Тюльпановой. Их дело пересмотрит горсуд

Александр Кержаков обжаловал решение Петроградского суда вернуть ребенка Милане Тюльпановой на время бракоразводного процесса. Бывшего футболиста «Зенита» не утешают отрицательные тесты нелюбимой жены на наркотики.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 ноября, Кержаков подал частную жалобу на определение Петроградского суда. На предварительном слушании 23 октября судья Татьяна Мазнева велела передать ребенка Тюльпановой, пока длится дело о расторжении брака, взыскании алиментов и «дележе» сына.

Ребенок жил с дочерью покойного сенатора Вадима Тюльпанова до мая 2018 года, но так как она проходила реабилитацию от наркотической зависимости, Кержаков забрал его себе. Супруги подали встречные иски о разводе, Тюльпанова оперирует отрицательными тестами на наркотики в последние месяцы, Кержаков считает обстановку в семье Тюльпановых губительной для ребенка.

Частная жалоба будет передана в Санкт-Петербургский городской суд.