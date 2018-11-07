Пескова спросили про снимки члена банды Цапков с шашлыками и крабами в колонии. Тот сослался на некомпетентность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото из СМИ, на которых осужденный на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз поедает краба и жарит шашлыки в колонии.
«Пока мы не ознакомились. В любом случае подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний. Это их компетенция», – цитирует Пескова ТАСС 7 ноября.
Накануне стали известны результаты проверки факта руководством ФСИН по Амурской области. Кадры оказались подлинными, сделаны они были в 2015 году. Материалы служебного расследования переданы в следственные органы.
Справка:
Расследование дела банды Сергея Цапка началось после того, как 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек — семья фермера Сервера Аметова и его гости. По версии следствия, Цеповяз был приближенным Цапка, но по эпизоду о массовом убийстве в Кущевке обвинения ему не предъявлялись. Цеповяз был приговорен к 19 годам и 10 месяцам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей В марте 2016 года он пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе процесса по «делу Цапков».