Пескова спросили про снимки члена банды Цапков с шашлыками и крабами в колонии. Тот сослался на некомпетентность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото из СМИ, на которых осужденный на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз поедает краба и жарит шашлыки в колонии.

«Пока мы не ознакомились. В любом случае подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний. Это их компетенция», – цитирует Пескова ТАСС 7 ноября.

Накануне стали известны результаты проверки факта руководством ФСИН по Амурской области. Кадры оказались подлинными, сделаны они были в 2015 году. Материалы служебного расследования переданы в следственные органы.