Сесть за Крым. Порошенко подписал закон об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение границ Украины

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для "граждан страны-агрессора" за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, сообщает "Украинская правда", напоминая о том, что соответствующий законопроект парламент страны поддержал 243 голосами ещё 18 октября.

Незаконное пересечение границы "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины" будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – на срок от пяти до восьми лет.

Уголовную ответственность за незаконное пересечение границы будут нести и "представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через госграницу Украины".

Также под действие законопроекта подпадают те, кто пересек границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена по службе безопасности Украины.

Напомним, что Киев не признал вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъекта Федерации и города федерального значения 18 марта 2014 года. Оно состоялось по итогам референдумов, на которых более 90 процентов жителей полуострова высказались за присоединение к России. Киевская власть считает Крым "временно оккупированной территорией", равно как и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Соответственно, все россияне, которые приезжают туда не через территорию Украины, автоматически попадут теперь под уголовную ответственность в соседней стране.