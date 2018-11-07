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Строительство
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07.11.2018 13:01
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Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».

Жилой комплекс разместится на участке севернее Архивной улицы между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом в Невском районе Петербурга. Проект будет реализован в пять очередей, а общая площадь жилья составит около 350 тыс. кв. м. В квартале предусмотрена собственная школа, 4 детских сада и подземные паркинги. На первых этажах появятся объекты коммерческой инфраструктуры.

Согласно проекту, разработанному архитектурной студией «Интерколумниум», корпуса разной формы будут расположены зеркально относительно друг друга. По периметру участка разместятся дома меньшей этажности, от 14 этажей, а доминантой ЖК станут три центральных 25-этажных корпуса. Большинство квартир в этом проекте обладают уникальными видовыми характеристиками – их владельцы смогут любоваться панорамой Невы и города на другом берегу реки. В уютных внутренних дворах, полностью свободных от машин и закрытых для доступа посторонних, будут благоустроены яркие детские площадки, спортивные зоны и площадки для отдыха взрослых.

Setl City
Setl City

Первая очередь ЖК «Pulse на набережной» строится в северной части квартала. Плановый срок ввода в эксплуатацию – конец 2020 года. Навесные вентилируемые фасады будут облицованы керамогранитом разных цветов, с градацией от желтого до коричневого. Плитка с эффектом меланжа и витражное солнцезащитное остекление лоджий сформируют динамичный архитектурный орнамент. В качестве цветового решения холлов выбраны контрастные сочетания желтого и фиолетового оттенков. Пространство у лифтов украсит лимонная плитка и высокие зеркала, на потолках появятся светильники с мягким приятным светом. 

Setl City
Setl City

В новом жилом комплексе представлены разнообразные планировки – от студий до четырехкомнатных евро-вариантов, а также квартиры с террасами. Большая часть квартир будет сдаваться с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl City «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор клиента: «Ваниль» и «Шоколад».

ЖК «Pulse на набережной» разместится в районе с развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Дорога до центра города займет всего 7 минут и 15 минут на машине до КАД. В 10 минутах – две станции метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». В шаговой доступности находится парк Строителей – уютная зона для прогулок и отдыха.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

 

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