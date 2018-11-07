Турнир по мини-футболу поможет особым детям

В Петербурге пройдёт пятый футбольный турнир «Творим добро». Средства, которые будут собраны в ходе спортивного праздника, будут направлены на работу Центра социальной реабилитации (дневного пребывания) для детей с тяжёлыми нарушениями развития, созданного благотворительной организацией «Перспективы».

Петербуржцев приглашают не только посмотреть на игру, но и самим принять в ней участие. На данный момент уже сформированы несколько корпоративных команд из разных сфер бизнеса, но остались ещё места для трёх команд. А для зрителей, помимо непосредственно самого турнира, организаторы подготовили большую развлекательную программу.

Футбольный турнир состоится 10 ноября в «Метрополис Арена» (ул. Глиняная, 5, корпус 1). Начало в 11:30.

Более подробно о турнире, о программе мероприятия, о том, как стать участником, можно узнать здесь.

Цель турнира – собрать 300 000 рублей, которые будут направлены на работу педагогов Центра социальной реабилитации (дневного пребывания) для детей с тяжёлыми нарушениями развития. Центр посещают ребята от 5 до 18 лет со всего Петербурга. Для каждого ребёнка педагоги центра составляют индивидуальную программу на год. При поддержке педагога ребёнок учится самым простым навыкам – ходить, говорить, глотать.