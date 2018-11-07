Новый этап конкуренции с Tesla. Nikola Motor представила грузовик для Европы

Компания Nikola Motor не оставляет попыток конкурировать со своим давним противником Tesla. Об этом 7 ноября пишет британское издание The Telegraph.

На этот раз «полем битвы» избрана Европа, а оружием – дальнобойные большегрузные грузовики (HGV, по европейской классификации). Специально для Старого Света компания из штата Юта разработала новый тягач на водородных топливных элементах Nikola Tre. Он изначально проектировался под стандарты Европейского союза, где общая длина автопоезда ограничена 18 метрами 75 сантиметрами, а полный вес машины с грузом не должен превышать 40 тонн.

В зависимости от конфигурации новый Nikola может иметь суммарную мощность электродвигателей до 1000 лошадиных сил и дальность хода на одной «заправке» от 500 до 1200 километров. Как и все «дальнобойные» грузовики, машина может конфигурироваться по усмотрению заказчика – ему на выбор будут предоставлены версии с разным количеством осей и разным количеством двигателей, разными по объему «баками» для водорода. Дизайн кабины стал более традиционным и больше не имеет ничего общего с Tesla Semi.

Начало испытаний новинки назначено на 2020 год, а производство стартует не ранее 2022 или даже 2023 года. Однако к тому времени кроме Tesla «экологические» грузовики намерены выпустить сразу несколько компаний, среди которых есть, например, аналогичный проект водородного автопоезда от Huyndai.

Европейский союз принимает все более строгие меры по борьбе с вредными выбросами, при этом фактически запрещая дальнейшую эксплуатацию транспорта с дизельными двигателями. Однако практически весь «дальнобойный» грузовой флот снабжен именно дизелями, а это значит, что он подлежит замене в ближайшие годы. Поэтому неудивительно, что в этом сегменте авторынка стремительно нарастает конкуренция.

При этом технология «топливных элементов» гораздо лучше подходит для коммерческого транспорта, чем для личного. Самое большое преимущество – это скорость «перезарядки» топливных элементов по сравнению с классическими аккумуляторными батареями. По сути «заправка» грузовика водородом занимает времени даже меньше, чем заправка такого же дизельного собрата.

Однако для нормальной эксплуатации большого количества «водородных» грузовиков (а в перспективе и междугородних автобусов) требуется развитая инфраструктура соответствующих заправок. Существующая сеть заправочных водородных станций, обслуживающая в основном нужды строительной индустрии, естественно, никак не может обеспечить необходимую «плотность» сети. Nikola Motor обещает создать свою собственную мировую сеть заправочных станций по примеру Supercharger. Однако на данный момент еще не открыто ни одной такой станции даже в США, а первая станция Nikola в Европе и вовсе запланирована на 2022 год.

Напомним, что противостояние Nikola Motor и Tesla Inc. имеет давнюю историю. Компания из Юты обвиняла компанию из Калифорнии в нарушении авторских прав, выразившихся в копировании дизайна и конструктивных решений. Однако Ведомство по патентам и товарным знакам США приняло соломоново решение, согласно которому обе компании получили патенты на конструкцию своих грузовиков, при этом ведомство посчитало эти проекты совершенно разными и не нарушающими права друг друга.