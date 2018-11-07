18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 66.09р
75.68р
17:57 07.11.2018
Расширенный поиск

Авто
07.11.2018 13:25
Печать

Новый этап конкуренции с Tesla. Nikola Motor представила грузовик для Европы

Компания Nikola Motor не оставляет попыток конкурировать со своим давним противником Tesla. Об этом 7 ноября пишет британское издание The Telegraph.

На этот раз «полем битвы» избрана Европа, а оружием – дальнобойные большегрузные грузовики (HGV, по европейской классификации). Специально для Старого Света компания из штата Юта разработала новый тягач на водородных топливных элементах Nikola Tre. Он изначально проектировался под стандарты Европейского союза, где общая длина автопоезда ограничена 18 метрами 75 сантиметрами, а полный вес машины с грузом не должен превышать 40 тонн.

В зависимости от конфигурации новый Nikola может иметь суммарную мощность электродвигателей до 1000 лошадиных сил и дальность хода на одной «заправке» от 500 до 1200 километров. Как и все «дальнобойные» грузовики, машина может конфигурироваться по усмотрению заказчика – ему на выбор будут предоставлены версии с разным количеством осей и разным количеством двигателей, разными по объему «баками» для водорода. Дизайн кабины стал более традиционным и больше не имеет ничего общего с Tesla Semi.

Новый этап конкуренции с Tesla. Nikola Motor представила грузовик для Европы

Начало испытаний новинки назначено на 2020 год, а производство стартует не ранее 2022 или даже 2023 года. Однако к тому времени кроме Tesla «экологические» грузовики намерены выпустить сразу несколько компаний, среди которых есть, например, аналогичный проект водородного автопоезда от Huyndai.

Европейский союз принимает все более строгие меры по борьбе с вредными выбросами, при этом фактически запрещая дальнейшую эксплуатацию транспорта с дизельными двигателями. Однако практически весь «дальнобойный» грузовой флот снабжен именно дизелями, а это значит, что он подлежит замене в ближайшие годы. Поэтому неудивительно, что в этом сегменте авторынка стремительно нарастает конкуренция.

При этом технология «топливных элементов» гораздо лучше подходит для коммерческого транспорта, чем для личного. Самое большое преимущество – это скорость «перезарядки» топливных элементов по сравнению с классическими аккумуляторными батареями. По сути «заправка» грузовика водородом занимает времени даже меньше, чем заправка такого же дизельного собрата.

Однако для нормальной эксплуатации большого количества «водородных» грузовиков (а в перспективе и междугородних автобусов) требуется развитая инфраструктура соответствующих заправок. Существующая сеть заправочных водородных станций, обслуживающая в основном нужды строительной индустрии, естественно, никак не может обеспечить необходимую «плотность» сети. Nikola Motor обещает создать свою собственную мировую сеть заправочных станций по примеру Supercharger. Однако на данный момент еще не открыто ни одной такой станции даже в США, а первая станция Nikola в Европе и вовсе запланирована на 2022 год.

Напомним, что противостояние Nikola Motor и Tesla Inc. имеет давнюю историю. Компания из Юты обвиняла компанию из Калифорнии в нарушении авторских прав, выразившихся в копировании дизайна и конструктивных решений. Однако Ведомство по патентам и товарным знакам США приняло соломоново решение, согласно которому обе компании получили патенты на конструкцию своих грузовиков, при этом ведомство посчитало эти проекты совершенно разными и не нарушающими права друг друга.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
07.11.2018 17:39

В Петербурге появится новое общественное пространство «Парковая линия»

«Группа ЛСР» подвела итоги городского архитектурного конкурса «Парковая линия» на создание общественного пространства на намывных территориях Васильевского острова, расположенных вдоль первой линии Финского залива.
Setl City
07.11.2018 13:01

Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
ПСК
07.11.2018 12:57

Апартаменты нового уровня

За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?
Магазин "Кей"
07.11.2018 11:45

ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

Когда за окном пасмурно, хочется завернуться в плед и выпить что-то согревающее. Как приготовить 5 самых осенних напитков и какая техника может в этом помочь, рассказываем в обзоре от КЕЙ.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».