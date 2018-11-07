Украинского журналиста Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, этапировали в кировскую колонию

Осуждённый в России за шпионаж украинский журналист Роман Сущенко этапирован в кировскую колонию №11, расположенную в городе Кирово-Чепецке. Об этом 7 ноября рассказал его представитель в Страсбурге Марк Фейгин.

«Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область для отбывания наказания. На данный момент состояние его здоровья не вызывает беспокойства, но более подробную информацию о самочувствии Романа мы узнаем в ближайшее время. Разрешение на встречу в колонии с ним будет получать украинский консул, родственники и я как его представитель в Европейском суде по правам человека», – цитирует Фейгина ТАСС.

Приговор Сущенко был вынесен в начале июня 2018 года. Дело о шпионаже рассматривали в закрытом режиме из-за материалов под грифом «секретно». Позднее Верховный суд России признал приговор законным. Украинского журналиста приговорили к 12 годам заключения.

По информации Центра общественных связей ФСБ, Сущенко являлся кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины. Его задержали во время частной поездки в Москву осенью 2016 года. В ФСБ сочли, что он собирает сведения о работе вооруженных сил и войсках Национальной гвардии РФ. Сущенко своей вины не признал, однако, уже будучи осуждённым, заявил, что готов попросить о помиловании, чтобы оказаться в Киеве.