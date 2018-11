Апартаменты нового уровня

ПСК

За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?

Последний тренд – фитнес-центры. Однако не у каждого комплекса есть спортзал в пешей доступности. И ещё меньше тех, кто размещает его в самом здании – таких порядка 15%. Обычно спортивная сеть арендует помещения в здании апарт-комплекса и открывает там свой филиал. И не у всех есть возможность разместить там ещё бассейн.

Кажется, что бассейн – это уже излишество? Но архитекторы при создании проекта апарт-комплекса ориентируются на гостиничный сервис Европы. А там арендаторы апартаментов могут поплавать в бассейне и в Испании с Грецией, и в Швеции с Финляндией. Там это – привычное дело.

При проектировании апарт-комплекса Like у площади Мужества эти нюансы учли и позаботились о том, чтобы почти любой запрос будущие жильцы могли удовлетворить, не выходя на улицу. Строительный холдинг «ПСК», для которого Like стал дебютом на петербургском рынке апартаментов, создал не просто комфортный для жизни комплекс, но поднял его на новый уровень. Like не ограничивается традиционным для апарт-комплексов набором "ресепшн-прачечная-охрана", но предлагает другие услуги, включая собственный фитнес-центр площадью 2200 кв. м с сауной и бассейном. Хотите поплавать в середине февраля? Просто спуститесь на первый этаж прямо в тапочках и, не покидая пределов здания, окунитесь в водную стихию. Занимайтесь йогой, качайте бицепс или расслабляйтесь в сауне в любое удобное время. А в это время клининговая служба уберёт апартаменты, на ресепшн закажут свежую еду. Апарт-комлпекс Like не прочитает за вас новый роман, не сделает босса менее ворчливым и не искупает кота. Но в нём созданы условия, чтобы избавить городского жителя от стресса и подарить время, которым вы сможете распоряжаться по своему усмотрению. Хотя про кота всё же спросите на ресепшн.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents