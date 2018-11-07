Петербургский солнцемобиль взял престижную награду, обогнав беспилотник «Яндекса»

Престижную награду взяла команда Политехнического университета Polytech Solar Team. Петербургские студенты стали лауреатами первой экспертной премии в области науки и инноваций «Популярная механика. Технологии будущего», присуждаемой российской редакцией журнала «Популярная механика». Их солнцемобиль SOL победил в номинации «Среда», обогнав беспилотник «Яндекса».

Как рассказали «Фонтанке» 7 ноября в комитете по науке и высшей школе Северной столицы, миссия премии – популяризация российских технологических достижений, определяющих будущее. Победителей выбирали в четырех номинациях: «Человек» (биология, генетика, медицина, новые решения для дома и жизни), «Среда» (строительство, транспорт, инфраструктура, новая энергетика), «Компьютер» (IT, программирование, сети, искусственный интеллект, робототехника) и «Прорыв» (знаковые достижения в различных областях науки и техники, от промышленности до космонавтики). Команду петербургского Политеха выдвинула на конкурс в номинации «Среда» сама редакция «Популярной механики».

В результате жюри (российские ученые, предприниматели и редакторы издания) отдали победу команде Северной столицы. Их проект оставил позади проект беспилотного городского автомобиля от «Яндекс.Такси» и портативный аквабайк для подводного плавания, ныряния и серфинга «Сибайк».

В августе текущего года «Фонтанка» рассказывала, что первый российский солнцемобиль из Петербурга отметили призом на гонках в США.

Сейчас политехники работают над созданием второго солнцемобиля, с которым планируют через год выступить на чемпионате World Solar Challenge в Австралии.