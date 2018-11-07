Медведев обязал чиновников договориться с нефтяниками о стабилизации цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязавшее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашения о мерах по стабилизации цен на топливо, пишет 7 ноября Autonews со ссылкой на ТАСС.

«Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», – пояснил Медведев.

О том, что правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать июньские оптовые цены на бензин и дизтопливо до Нового года, сообщил 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак. Само соглашение действует до 31 марта 2019 года и, по словам Козака, при необходимости может быть продлено.

До этого Медведев заявил о возможности введения запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо, поскольку «в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Кроме того, по его словам, в этом году лимит повышения цен на топливо уже выбран, так что нефтяные компании должны «очень жестко» контролировать стоимость бензина и следить за тем, чтобы она не росла.

Что будет с ценами на топливо после Нового года, неясно. Заморожены они с июня. 29 октября РБК сообщило, что нефтяные компании предложили правительству с января повысить цены на 4-5 рублей за литр, чтобы компенсировать издержки.