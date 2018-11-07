Высшая школа экономики: В России впервые за 12 лет наметился рост социального неравенства

В России зафиксирован рост социального неравенства. К такому выводу пришли эксперты НИУ Высшая школа экономики. 6 ноября на сайте ВШЭ опубликованы «Комментарии о государстве и бизнесе», в которых приведены подробные исследования текущей ситуации и прогнозы на будущее.

Социальное неравенство в России показало рост за 9 месяцев 2018 года. Это произошло из-за того, что доходы 20% богатого населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% малообеспеченных людей. Если у первых они увеличились почти на 5%, то у вторых динамика роста достигла лишь 3%.

При этом предыдущий, 2017 год стал годом с самым низким уровнем социального неравенства за 12 лет. Аналитики ВШЭ считают, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации, а в 2019 году разрыв между богатыми и бедными только увеличится.

«В 2019 году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018 годом это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс», – отмечается в документе.