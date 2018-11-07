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Общество
07.11.2018 12:34
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«Никогда ни у кого ничего не крал». Серебренников не признал вину в хищении 133 млн

Мещанский суд Москвы 7 ноября приступил к рассмотрению дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников. Свою причастность к хищению бюджетных миллионов он отрицает. 

Как сообщает «Коммерсантъ», представитель Министерства культуры РФ, признанного потерпевшим по делу, в начале заседания заявил гражданский иск в размере 133 миллионов рублей. Взыскать деньги потребовали с Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. 

«Виновным я себя не признаю, потому что никогда ни у кого ничего не крал, не воровал. Никакой преступной группы не создавал. Создавал только театральную группу», – заявил Серебренников. Остальные фигуранты также не считают себя виновными, но суд согласился с требованием Минкульта и признал всех четверых ответчиками по гражданскому иску. 

Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-главу департамента господдержки Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 133 млн, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. 

Из обвинительного заключения следует, что каждый раз деньги выводили по одной и той же схеме: из «Седьмой студии» в Минкульт направляли документы по фиктивно выполненным договорам, получали оплату, часть средств переводили на счета подконтрольных юрлиц, обналичивали через бухгалтера Масляеву и распределяли между собой. Всего, по словам прокурора, в свою пользу обратили 133 млн 237 тысяч рублей.

Справка:

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. 

Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Рассмотрение должно было начаться 25 октября, но заседание отложили из-за болезни адвоката Малобродского. 

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