«Никогда ни у кого ничего не крал». Серебренников не признал вину в хищении 133 млн

Мещанский суд Москвы 7 ноября приступил к рассмотрению дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников. Свою причастность к хищению бюджетных миллионов он отрицает.

Как сообщает «Коммерсантъ», представитель Министерства культуры РФ, признанного потерпевшим по делу, в начале заседания заявил гражданский иск в размере 133 миллионов рублей. Взыскать деньги потребовали с Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.

«Виновным я себя не признаю, потому что никогда ни у кого ничего не крал, не воровал. Никакой преступной группы не создавал. Создавал только театральную группу», – заявил Серебренников. Остальные фигуранты также не считают себя виновными, но суд согласился с требованием Минкульта и признал всех четверых ответчиками по гражданскому иску.

Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-главу департамента господдержки Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 133 млн, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год.

Из обвинительного заключения следует, что каждый раз деньги выводили по одной и той же схеме: из «Седьмой студии» в Минкульт направляли документы по фиктивно выполненным договорам, получали оплату, часть средств переводили на счета подконтрольных юрлиц, обналичивали через бухгалтера Масляеву и распределяли между собой. Всего, по словам прокурора, в свою пользу обратили 133 млн 237 тысяч рублей.