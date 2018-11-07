Дом без вывески. Как в Хельсинки "противодействуют гибридным угрозам" из России

Корреспондент «Фонтанки» побывал в окутанном тайной центре, основанном в Хельсинки год назад для того, чтобы бороться с «гибридными атаками из других стран», в которых Россия считается профессионалом после Крыма.

Заместитель директора Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами, специалист по исследованиям и стратегическому анализу Каспер Кивисоо

Европейский центр по противодействию гибридным угрозам официально открылся в Хельсинки 6 сентября 2017 года, однако точного его адреса в Интернете не найти. С самого начала в него вошли 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые имеют право голоса, а также наблюдатели от Евросоюза и НАТО. К 2018 году количество стран-участниц выросло до 19, включая Великобританию, сейчас она заканчивает процесс присоединения. Возглавляет организацию бывший начальник отделения финской полиции безопасности Матти Саарелайнен. Центр своими задачами называет «изучение гибридных угроз как всеобъемлющего явления», обширные исследования по этому вопросу, подготовку кадров и консультации.



Новая организация разместилась в неприметном кирпичном здании без вывески, зато с видом на залив в несколько удаленном от центра финской столицы районе Сёрняйнен, знакомом туристам разве что по музыкальному фестивалю Flow. Секретность продолжается и внутри – попасть можно только по приглашению, никаких аудиозаписей и видео.

«Фонтанка» побывала там и увидела на входе только не вооруженного охранника. Помимо центра, по этому же адресу зарегистрирована частная IT-компания. Центр, по крайней мере его открытая часть, никак не похож на знакомые по шпионским сериалам высокотехнологичные объекты и суперкомпьютерами не напичкан – лишь несколько кабинетов, где сейчас работают 11 человек.



Из тех сотрудников, с кем удалось поговорить, большая часть имеет за плечами школу финского МИДа, например, бывший эстонский посол Кирсти Наринен, отвечающая в новой организации за международные контакты. По линии дипмиссии она, конечно, работала и в России. Отдел исследований возглавила исследователь специализирующегося на России Александровского института при Хельсинкском университете Ханна Смит, которая известна финской публике экспертными комментариями о России в СМИ. Она же после крымских событий представляла доклад о пяти вариантах развития отношений РФ с западными соседями.

Директором компании стал выходец из финской полиции безопасности Матти Саарелайнен.



Важным для сотрудников является знание языков. Двое сотрудников знают русский. Одна из них как раз Кирсти Наринен. «Немного говорю по-русски, – с некоторой долей кокетства сообщает Кирсти в кулуарах и продолжает на чистом русском: – Но я здесь не только из-за этого. У нас люди говорят на разных языках. Это важно, так как мы не только Россией занимаемся. Хотя она дает много примеров для исследования».

Фото: Евгений Богданов

То, что Россия – одно из главных направлений для центра, как на церемонии открытия сказал заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен, сотрудники отрицают. Хотя признают, что по России уже создана исследовательская группа. Работники организации утверждают, что именно Россия после украинских событий ввела понятие «гибридная атака» в обиход политиков и специалистов по безопасности.



«Нам стоит быть аккуратными с тем, что мы называем гибридной атакой, – с интонацией истинного дипломата уже на английском предупреждает Наринен и продолжает: – По-простому, это вредоносное вмешательство извне [в дела другого государства]». Более сложное определение выглядит так: «Гибридные атаки – это скоординированное и синхронизированное действие, которое целенаправленно наносит удар по демократическим странам и системным уязвимостям в их институтах путем широкого набора средств». Сюда в центре относят ботов, утечку информации, фейковые новости, работу хакеров, нарушение воздушного пространства, шантаж, нарушение закона, организацию беспорядков и так далее.

«В наше время изменился концепт войны, а также концепт мира», – резюмирует Наринен.



На просьбу привести в качестве примера другие страны, за которыми идет наблюдение, сотрудники, как будто подготовленные к такому вопросу, рассказывают о влиянии арабских стран на Балканах и усилении китайских позиций на европейском континенте. «В этом списке все равно нет ни одной страны, которую относят к так называемому Западу». Может ли такое государство стать объектом наблюдения? – возникает логичный вопрос, на который в центре уклончиво говорят, что исследуют гибридные атаки, а не конкретные страны. «Неважно, кто стоит за атаками», – повторяет Наринен.



Конкретные примеры российской деятельности также могут, видимо, попадать под гриф секретности. В центре назвали Крым, когда российская сторона всё отрицала, а затем согласилась с наличием «зеленых человечков». Сюда же относится и более свежий случай отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Россия отрицает всё», – удивляются сотрудники.

Фото: Евгений Богданов

В центре отмечают, что, заметив какую-то гибридную атаку, они не могут принимать никаких контрдействий. Однако, если это случится, будут предупреждать страны-участницы, чтобы те действовали уже на местном уровне или в составе НАТО или ЕС.



Работа организации обходится в 1,5 миллиона евро ежегодно. Сначала 100% платила Финляндия, а с 2018-го финны отдают лишь 50%, остальное – это взносы стран-членов. На вопрос, в чем же финский интерес в финансировании подобной структуры, в центре говорят, что Суоми в качестве базы выбрал ЕС – как страну, наиболее готовую к борьбе с гибридными угрозами. При этом сотрудники организации опасаются, что гибридная атака может быть направлена и на них. Видимо, отсюда такая скрытность.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»