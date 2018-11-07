Смольный зовет инвесторов под парус: в создание трех марин предлагают вложить 2,5 млрд

Через пять лет Петербург может в сотни раз нарастить яхтенный турпоток и зарабатывать на его обслуживании 500 млн рублей в год. Дело за малым — решить проблемы, копившиеся десятилетиями.

Роман Рожков/Интерпресс

В отличие от соседних Финляндии, Швеции и Эстонии, которым прием гостей-яхтсменов приносит миллионы евро в год, в Северной столице этот вид туризма почти не развит, а владение прогулочным судном по карману небольшой прослойке состоятельных горожан. Решить многолетние проблемы поможет концепция развития яхтенного туризма, которая сейчас обсуждается в Смольном. Среди возможных вариантов — упрощение визового режима за счет введения «паспортов яхтсменов», проведение международных регат, а также строительство современных марин. Профинансировать проекты приглашают бизнес.

В распоряжении «Фонтанки» оказался проект презентации комитета по туризму для инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие яхтенной инфраструктуры. Как следует из документа, разработанного с участием международной консалтинговой компании E&Y, город видит большие перспективы в привлечении как иностранных, так и отечественных яхтенных туристов и предлагает бизнесу заработать на их обслуживании.

В частности, в городе будут созданы три современные марины (специально оборудованные стоянки для яхт), в общей сложности на 900 мест. Из них две класса «А» с гостиницами и развлекательными зонами должны появиться на юге города. Первая – на землях по соседству с яхт-клубом «Балтийский берег», вторая – на месте несостоявшегося морского порта в Ломоносове, который ранее собиралась реализовывать компания «Янтарь». Еще одну марину класса «B» предлагается построить на территории Канонерского острова. Помимо стоянок для яхт и услуг для яхтсменов, там должен разместиться видовой ресторан. Размер вложений оценивается в 1 млрд рублей, 1,25 млрд рублей и 250 млн рублей соответственно, а окупаемость всех трех проектов – восемь лет.

О том, что власти Петербурга задумались о развитии яхтенного туризма, стало известно летом 2018 года, когда Смольный заказал исследование по этой тематике. Изучить опыт других стран и разработать рекомендации для Северной столицы вызвалась к 30 октября Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич подтвердил, что власти города «плотно работают» с предложенной экспертами концепцией и рассчитывают «финализировать ее до конца года». «Инвестиционная часть есть, но она не самая главная», – сказал он, но подробности раскрыть отказался. В E&Y уточнили, что разработали предложения по финансово-экономической модели в качестве субподрядчика РАНХиГС. Указанные в презентации локации предварительно обсуждались с потенциальными инвесторами, но окончательный план действий должен утвердить Смольный.

Мечтать о притоке яхтсменов Смольный заставляет опыт соседних стран: Стокгольм зарабатывает на приеме яхтсменов 45 млн евро в год, Хельсинки — 15, Рига — 10, Таллин — 9. В среднем это 1-1,5% общего дохода от туризма. Если применить такую оценку к Петербургу, то потенциальный заработок может составить около 6 млн евро (440 млн рублей). А за счет мультипликативного эффекта, то есть влияния на смежные сегменты рынка, прирост городской экономики мог бы составить более чем 2,5 млрд рублей в год, рассказал «Фонтанке» директор проектов РАНХиГС Сергей Ковалёв.

Но сейчас яхтенный туризм в Северной столице скорее мертв, чем жив. К примеру, если Стокгольм принимает 16 тысяч гостевых яхт в год, Хельсинки – 10 тысяч, а Таллин – 6 тысяч, то Петербург чуть менее 200. По словам участников рынка, иностранных гостей отпугивает в первую очередь непонятность визовых процедур, а также сложности прохождения границы. К примеру, единственный оставшийся пункт пропуска на форте Константин не отвечает требованиям комфортного перехода (по европейским нормам, расстояние дневного перехода не должно превышать расстояние 30 миль).

Собственных яхт у петербуржцев тоже меньше, чем у соседей. В Северной столице зарегистрировано около 48 тысяч маломерных судов. Для сравнения, в Хельсинки числится 830 тысяч яхт. Причина такого расхождения — разница в доходах между россиянами и европейцами, говорит Сергей Ковалев.

Но потенциал для роста есть. По оценке РАНХиГС, при оптимистичном сценарии Петербург мог бы принимать 8-10 тысяч иностранных туристов и 3-4,5 тысяч отечественных яхтсменов уже в перспективе 4-5 лет. Город собирается заманивать их с помощью маркетинговых мероприятий. Одним из вариантов может стать проведение в Петербурге крупных яхтенных фестивалей и регат. «Как пример, мы рассматриваем опыт немецкого города Киля, куда на яхтенную неделю собираются 3 млн человек», – сказал он. По словам источников «Фонтанки», ознакомившихся с концепцией развития яхтенного туризма, одним из инструментов привлечения гостей может быть механизм специальной электронной визы, аналогичной «паспорту болельщика». Но для этого будет необходимо получить одобрение на федеральном уровне. А пока местные чиновники обсуждают создание единого «морского бренда» и запуск специального интернет-портала, посвященного яхтенному туризму.

Но и эти меры будут бесполезны, если сохранится низкое качество инфраструктуры. Сейчас в Петербурге работает 26 марин, часть из них существуют вне правового поля, а многие по уровню услуг не дотягивают до международных стандартов.

Полноценными маринами, по мнению экспертов, можно назвать Яхтенный порт «Геркулес» в Лахте, «Императорский морской яхт-клуб», Речной яхт-клуб профсоюзов, «Форт Константин» в Кронштадте, «Терийоки» в Зеленогорске и «Восточный» в Рыбацком.

При этом расценки на обслуживание яхт в Петербурге в среднем в два раза выше, чем в Европе. Если решить эти проблемы, число местных яхт может вырасти в два раза. Большинству горожан покупка яхты по-прежнему будет не по карману, но состоятельные петербуржцы будут приобретать их чаще или перевезут в родной город суда, которые сейчас швартуют в соседних странах, отмечает Сергей Ковалёв.

Появление современных стоянок для яхт могло бы дать толчок для развития рынка, правда, найти инвесторов может оказаться проблематично.

Концепция по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного туризма в Петербурге комитета по туризму

Сами по себе подобранные участки на Канонерском острове, в Ломоносове и Красносельском районе могли бы заинтересовать предпринимателей, поскольку обладают и хорошим расположением, и прекрасными видовыми характеристиками, – рассуждает Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management. «Но, судя по заявленному объему инвестиций, проект включает только строительство и благоустройство, но не учитывает затрат на гидротехнические работы», – отмечает она.

Концепция по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного туризма в Петербурге комитета по туризму

Экономическая эффективность будет зависеть от того, что именно разрешат строить на участке помимо причалов. «Размещение только марины и здания яхт-клуба будет достаточно долго окупаться. Для того чтобы объект приносил прибыль, важно наличие функционала, на котором не будет сказываться сезонность», – комментирует эксперт.

Потенциальными инвесторами могли бы выступить как профессиональные девелоперы, так и гостиничные операторы. Но финансировать проект будет не только бизнес – часть расходов на создание новых марин возьмет на себя город. «Предполагается, что это будет государственно-частное партнерство», – отметили в E&Y.

Еще один вариант развития яхтенной инфраструктуры, который, по данным «Фонтанки», обсуждается в Смольном — это социальная нагрузка. То есть застройщиков, возводящих элитные жилые комплексы на береговой линии, вместо школ и детских садов обяжут строить марины.

Продавцы яхт пока тоже скептично оценивают планы чиновников. «Марины — это очень низкомаржинальный бизнес, и даже при текущих расценках они едва зарабатывают», – говорит менеджер по продажам Burevestnik Group Георгий Мымрин. По его словам, если новые операторы, получившие льготы от Смольного, начнут демпинговать, это может убить существующих игроков. В итоге число мест для швартовок не вырастет, а сократится. Также, по мнению специалиста, властям города следует подумать о том, каких именно яхтсменов они хотят привлекать. На спрос со стороны владельцев элитных судов, по мнению специалиста, рассчитывать не стоит — 80% их сосредоточено не на Балтике, а на Средиземном море. «Над имиджем города тоже следует поработать. Есть мнение, что владельцев яхт больше интересует не культура, а, что называется, злачные места. Так что надо будет показать, чем, к примеру, Петербург лучше того же Амстердама», – отмечает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»