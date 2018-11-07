Смольный зовет инвесторов под парус: в создание трех марин предлагают вложить 2,5 млрд
Через пять лет Петербург может в сотни раз нарастить яхтенный турпоток и зарабатывать на его обслуживании 500 млн рублей в год. Дело за малым — решить проблемы, копившиеся десятилетиями.
Роман Рожков/Интерпресс
В отличие от соседних Финляндии, Швеции и Эстонии, которым прием гостей-яхтсменов приносит миллионы евро в год, в Северной столице этот вид туризма почти не развит, а владение прогулочным судном по карману небольшой прослойке состоятельных горожан. Решить многолетние проблемы поможет концепция развития яхтенного туризма, которая сейчас обсуждается в Смольном. Среди возможных вариантов — упрощение визового режима за счет введения «паспортов яхтсменов», проведение международных регат, а также строительство современных марин. Профинансировать проекты приглашают бизнес.
В распоряжении «Фонтанки» оказался проект презентации комитета по туризму для инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие яхтенной инфраструктуры. Как следует из документа, разработанного с участием международной консалтинговой компании E&Y, город видит большие перспективы в привлечении как иностранных, так и отечественных яхтенных туристов и предлагает бизнесу заработать на их обслуживании.
В частности, в городе будут созданы три современные марины (специально оборудованные стоянки для яхт), в общей сложности на 900 мест. Из них две класса «А» с гостиницами и развлекательными зонами должны появиться на юге города. Первая – на землях по соседству с яхт-клубом «Балтийский берег», вторая – на месте несостоявшегося морского порта в Ломоносове, который ранее собиралась реализовывать компания «Янтарь». Еще одну марину класса «B» предлагается построить на территории Канонерского острова. Помимо стоянок для яхт и услуг для яхтсменов, там должен разместиться видовой ресторан. Размер вложений оценивается в 1 млрд рублей, 1,25 млрд рублей и 250 млн рублей соответственно, а окупаемость всех трех проектов – восемь лет.
О том, что власти Петербурга задумались о развитии яхтенного туризма, стало известно летом 2018 года, когда Смольный заказал исследование по этой тематике. Изучить опыт других стран и разработать рекомендации для Северной столицы вызвалась к 30 октября Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич подтвердил, что власти города «плотно работают» с предложенной экспертами концепцией и рассчитывают «финализировать ее до конца года». «Инвестиционная часть есть, но она не самая главная», – сказал он, но подробности раскрыть отказался. В E&Y уточнили, что разработали предложения по финансово-экономической модели в качестве субподрядчика РАНХиГС. Указанные в презентации локации предварительно обсуждались с потенциальными инвесторами, но окончательный план действий должен утвердить Смольный.
Мечтать о притоке яхтсменов Смольный заставляет опыт соседних стран: Стокгольм зарабатывает на приеме яхтсменов 45 млн евро в год, Хельсинки — 15, Рига — 10, Таллин — 9. В среднем это 1-1,5% общего дохода от туризма. Если применить такую оценку к Петербургу, то потенциальный заработок может составить около 6 млн евро (440 млн рублей). А за счет мультипликативного эффекта, то есть влияния на смежные сегменты рынка, прирост городской экономики мог бы составить более чем 2,5 млрд рублей в год, рассказал «Фонтанке» директор проектов РАНХиГС Сергей Ковалёв.
Но сейчас яхтенный туризм в Северной столице скорее мертв, чем жив. К примеру, если Стокгольм принимает 16 тысяч гостевых яхт в год, Хельсинки – 10 тысяч, а Таллин – 6 тысяч, то Петербург чуть менее 200. По словам участников рынка, иностранных гостей отпугивает в первую очередь непонятность визовых процедур, а также сложности прохождения границы. К примеру, единственный оставшийся пункт пропуска на форте Константин не отвечает требованиям комфортного перехода (по европейским нормам, расстояние дневного перехода не должно превышать расстояние 30 миль).
Собственных яхт у петербуржцев тоже меньше, чем у соседей. В Северной столице зарегистрировано около 48 тысяч маломерных судов. Для сравнения, в Хельсинки числится 830 тысяч яхт. Причина такого расхождения — разница в доходах между россиянами и европейцами, говорит Сергей Ковалев.
Но потенциал для роста есть. По оценке РАНХиГС, при оптимистичном сценарии Петербург мог бы принимать 8-10 тысяч иностранных туристов и 3-4,5 тысяч отечественных яхтсменов уже в перспективе 4-5 лет. Город собирается заманивать их с помощью маркетинговых мероприятий. Одним из вариантов может стать проведение в Петербурге крупных яхтенных фестивалей и регат. «Как пример, мы рассматриваем опыт немецкого города Киля, куда на яхтенную неделю собираются 3 млн человек», – сказал он. По словам источников «Фонтанки», ознакомившихся с концепцией развития яхтенного туризма, одним из инструментов привлечения гостей может быть механизм специальной электронной визы, аналогичной «паспорту болельщика». Но для этого будет необходимо получить одобрение на федеральном уровне. А пока местные чиновники обсуждают создание единого «морского бренда» и запуск специального интернет-портала, посвященного яхтенному туризму.
Но и эти меры будут бесполезны, если сохранится низкое качество инфраструктуры. Сейчас в Петербурге работает 26 марин, часть из них существуют вне правового поля, а многие по уровню услуг не дотягивают до международных стандартов.
Полноценными маринами, по мнению экспертов, можно назвать Яхтенный порт «Геркулес» в Лахте, «Императорский морской яхт-клуб», Речной яхт-клуб профсоюзов, «Форт Константин» в Кронштадте, «Терийоки» в Зеленогорске и «Восточный» в Рыбацком.
При этом расценки на обслуживание яхт в Петербурге в среднем в два раза выше, чем в Европе. Если решить эти проблемы, число местных яхт может вырасти в два раза. Большинству горожан покупка яхты по-прежнему будет не по карману, но состоятельные петербуржцы будут приобретать их чаще или перевезут в родной город суда, которые сейчас швартуют в соседних странах, отмечает Сергей Ковалёв.
Появление современных стоянок для яхт могло бы дать толчок для развития рынка, правда, найти инвесторов может оказаться проблематично.
Сами по себе подобранные участки на Канонерском острове, в Ломоносове и Красносельском районе могли бы заинтересовать предпринимателей, поскольку обладают и хорошим расположением, и прекрасными видовыми характеристиками, – рассуждает Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management. «Но, судя по заявленному объему инвестиций, проект включает только строительство и благоустройство, но не учитывает затрат на гидротехнические работы», – отмечает она.
Экономическая эффективность будет зависеть от того, что именно разрешат строить на участке помимо причалов. «Размещение только марины и здания яхт-клуба будет достаточно долго окупаться. Для того чтобы объект приносил прибыль, важно наличие функционала, на котором не будет сказываться сезонность», – комментирует эксперт.
Потенциальными инвесторами могли бы выступить как профессиональные девелоперы, так и гостиничные операторы. Но финансировать проект будет не только бизнес – часть расходов на создание новых марин возьмет на себя город. «Предполагается, что это будет государственно-частное партнерство», – отметили в E&Y.
Еще один вариант развития яхтенной инфраструктуры, который, по данным «Фонтанки», обсуждается в Смольном — это социальная нагрузка. То есть застройщиков, возводящих элитные жилые комплексы на береговой линии, вместо школ и детских садов обяжут строить марины.
Продавцы яхт пока тоже скептично оценивают планы чиновников. «Марины — это очень низкомаржинальный бизнес, и даже при текущих расценках они едва зарабатывают», – говорит менеджер по продажам Burevestnik Group Георгий Мымрин. По его словам, если новые операторы, получившие льготы от Смольного, начнут демпинговать, это может убить существующих игроков. В итоге число мест для швартовок не вырастет, а сократится. Также, по мнению специалиста, властям города следует подумать о том, каких именно яхтсменов они хотят привлекать. На спрос со стороны владельцев элитных судов, по мнению специалиста, рассчитывать не стоит — 80% их сосредоточено не на Балтике, а на Средиземном море. «Над имиджем города тоже следует поработать. Есть мнение, что владельцев яхт больше интересует не культура, а, что называется, злачные места. Так что надо будет показать, чем, к примеру, Петербург лучше того же Амстердама», – отмечает он.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»