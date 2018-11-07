Трамп похвастался лестными словами в свой адрес

Президент США Дональд Трамп после состоявшихся накануне промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей.

"Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в сенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы", — процитировал Трамп американского юриста и писателя Бена Стайна.

«There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

​Трамп также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. "Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается — все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой", — заявил Асман.

....unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic – Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.» Ben Stein, «The Capitalist Code» — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

6 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.