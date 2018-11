Трамп похвастался лестными словами в свой адрес

Президент США Дональд Трамп после состоявшихся накануне промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей.

"Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в сенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы", — процитировал Трамп американского юриста и писателя Бена Стайна.

