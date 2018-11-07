Адвокат уфимского полицейского заявил о трех женщинах в кабинете, где изнасиловали дознавательницу

Кроме потерпевшей, в кабинете, где изнасиловали башкирскую дознавательницу, были еще две женщины. Об этом прессе заявил адвокат одного из фигурантов уголовного дела.

«Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — так заявил Аслям Халиков, защитник подполковника полиции Эдуарда Матвеева, возглавлявшего ОМВД Уфимского района. Слова юриста 7 ноября приводит «Лента.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Оговорившись, что не будет раскрывать всех деталей дела, Халиков призвал общество не спешить с выводами, а дождаться подробного разбора показаний 23-летней потерпевшей и итогов судебно-медицинской экспертизы.

«Нынешние обвинения заслуженных работников МВД преждевременны. Из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков. Не сказать, что это положительный фактор», — убежден адвокат.

Напомним, о задержании троих офицеров полиции в столице Башкирии стало известно 31 октября. По версии следствия, застолье в служебном кабинете закончилось вызовом туда подчиненной – лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда.