Глава Дагестана сделает Хабиба Нурмагомедова своим помощником

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может стать помощником главы Дагестана Владимира Васильева. Как сообщает ТАСС, руководитель республики сделал соответствующее предложение спортсмену, но тот пока не озвучил свое решение.

«Мы будем обсуждать это при следующей встрече, которая у нас скоро будет», – подчеркнул Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана – орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» лично из рук Васильева.

Напомним, 6 октября Хабиб Нурмагомедов в состоявшемся в Лас-Вегасе бою за титул чемпиона UFC (сильнейшая в мире лига по смешанным единоборствам) в легком весе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-партнера Макгрегора. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов, для восстановления порядка была вызвана полиция.

Несмотря на это, в России Нурмагомедова приняли с большим почетом. В течение октября он успел провести личную встречу с Владимиром Путиным в Ульяновске, стал почетным гражданином Чечни и получил в подарок автомобиль от Рамзана Кадырова.