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Общество
07.11.2018 12:02
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Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому (Константинопольскому) патриархату. Соответствующие данные содержатся на сайте Верховной рады.

Соответствующий законопроект украинский парламент одобрил ещё 18 октября. Он предполагает передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Само строение при этом останется в государственной собственности. За со второго раза проголосовали 237 народных депутатов (сначала – 216 голосов). В тот же день документ был подписан спикером парламента Украины Андреем Парубием.

Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату с условием, что тот будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия Украины. При этом передача здания в пользование влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская".

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании отдельной Украинской церкви. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления ей томоса (автокефалии) по всем канонам Православной церкви.

Новая автокефальная церковь, созданная по благословению Вселенского патриарха, будет называться «Православная церковь на Украине». Об этом 2 ноября заявил представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (Геча).

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного; построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. До настоящего времени была действующей церковью раскольнической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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