Не дошли. RAV4 во время тест-драйва на Энгельса снёс женщину – мех и сапоги разметало

Два ДТП с пешеходами произошли в Петербурге утром 7 ноября, когда на улице ещё темно, с разницей в 25 минут. Второе оказалось смертельным.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 7:10 на улице Маршала Говорова 50-летний мужчина на «Рено Логане» совершил наезд на 73-летнюю женщину. В состоянии средней степени тяжести её госпитализировали.

«Она шла по пешеходному переходу, и её откинуло. Шевелилась, и её снимали на телефон. Скорой ещё не было, – рассказывает Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Дурацкий пешеходный переход, надо там свет провести. Всегда темно там».

Ещё одну женщину сбил 45-летний мужчина на «Тойоте РАВ4» на проспекте Энгельса, 36, около 7:55, информирует УГИБДД. Пешеход погибла. По предварительным данным «Фонтанки», водитель на «Тойоте» проводил тест-драйв.

Тело находится на трамвайных путях, вне пешеходного перехода, ботинки в 20 метрах, пишут читатели «Фонтанки». «От пешеходного перехода лежит в метрах 20, либо так сильно отбросило, либо перебегала в неположенном месте. Один сапог лежит под трамваем, другой на встречной проезжей части. Ужасное зрелище», – делится Наташа в «ДТП и ЧП». «На переходе остался мех куртки – она по ПП шла и так отлетела, – добавляет Дмитрий. – У машины сильные повреждения – на полном ходу её снёс, обуви нет».

Мария рассказывает, как всё произошло: «Девушка стояла на регулируемом пешеходном переходе посреди трамвайных путей. Машинам был зелёный. Видимо, перешла полдороги, пока встречки не было. Она смотрела в сторону тех, кто ехал в сторону Светлановской. Одета не ярко, сразу и не заметила, что стоит. Я её только проехала мимо, а встречная машина, по-моему, то ли кроссовер, то ли джип, ехавший по путям навстречу, видимо, её сбил. Был хлопок ужасный». «Она на трамвай бежала, – утверждает Паша. – Не успела! Документов при ней нет. Внешне, больше похоже, восточных кровей».

Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП.

Напомним, минувшим вечером, также в сумерках, под колёса машин попали два человека: пешеход и велосипедист.