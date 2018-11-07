«Общественный вердикт» просит СК проверить информацию об избитом и исчезнувшем заключённом ярославской колонии

Фонд «Общественный вердикт» считает, что сотрудники исправительной колонии №2, что находится в Рыбинске Ярославской области, избили заключённого и попытались это скрыть. Адвокат фонда Ирина Бирюкова обратилась с имеющейся информацией в Следственный комитет.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook 7 ноября.

По информации «Общественного вердикта», сотрудники второй колонии сломали заключённому Егору Григорьеву рёбра и руки. Затем, чтобы не предавать случившееся огласке, его положили на операцию в больницу при колонии №14, считают активисты. Вечером 3 ноября 2018 года, по словам Бирюковой, заключённого вывезли за пределы ИК-14, после чего его след потерялся. Впрочем, по последним данным, он находится в медсанчасти ИК-2.

«Адвокат фонда просит СК, в случае подтверждения информации о преступлении, принять процессуальное решение и сообщить об этом. Помимо этого, СК должен дать оценку действиям медиков в ИК-14, которые позволили вывезти Григорьева практически с операционного стола. Следователи должны также проверить действия руководства УФСИН России по Ярославской области, которое не могло не знать о переводе осужденного в ИК №2, а также выяснить причины перевода в выходной день», – говорится в публикации «Общественного вердикта».

В областном управлении ФСИН тем временем информацию об исчезновении заключённого назвали ложной. По данным ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина, Григорьев рассказал, что травмировался, поскользнувшись на полу. Жалоб и заявлений об избиении осужденный, который сейчас находится в медсанчасти ИК-2, не писал, утверждает омбудсмен.

Летом фонд «Общественный вердикт» и «Новая газета» опубликовали видео пыток над Евгением Макаровым в ярославской колонии №1. Следственный комитет возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят 15 человек. Это преступление, сообщение о котором получило широкий общественный резонанс, спровоцировал волну проверок в системе ФСИН.