Демократы взяли большинство в нижней палате американского парламента

Демократическая партия США, как ранее и предполагалось, получила большинство в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов. Подсчет голосов продолжается, но демократам уже удалось пройти необходимый для лидерства порог.

Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Би-би-си. У демократов 218 из 435 мест, у поддерживающих президента Дональда Трампа республиканцев – 193 места.

Что же касается верхней палаты конгресса, сената, то его по-прежнему будут контролировать представители Республиканской партии. Они сохранили большинство, получив 51 место. У демократов — 45 мест.

Democrats have the 218 seats needed to officially regain control of the House https://t.co/0zUj8a7jSe pic.twitter.com/mnGiXaNRWA