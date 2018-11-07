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Общество
07.11.2018 11:36
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Демократы взяли большинство в нижней палате американского парламента

Демократическая партия США, как ранее и предполагалось, получила большинство в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов. Подсчет голосов продолжается, но демократам уже удалось пройти необходимый для лидерства порог. 

Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Би-би-си. У демократов 218 из 435 мест, у поддерживающих президента Дональда Трампа республиканцев – 193 места. 

Что же касается верхней палаты конгресса, сената, то его по-прежнему будут контролировать представители Республиканской партии. Они сохранили большинство, получив 51 место. У демократов — 45 мест. 

При этом глава государства Дональд Трамп назвал предварительные итоги выборов в конгресс успехом. 

«Потрясающий успех достигнут сегодня вечером. Спасибо всем»,— написал он в Twitter.

Как итоги голосования повлияют на российско-американские отношения, «Фонтанке» сегодня рассказал журналист-американист Михаил Таратута. 

Справка:

На состоявшихся 6 ноября промежуточных выборах переизбирались 435-местная палата представителей в полном составе и треть 100-местного сената. По прогнозам американских СМИ, по итогам выборов Демократическая партия займет большинство мест в палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над сенатом.

По данным AP, во время голосования на горячую линию предоставляющей помощь избирателям внепартийной коалиции Election Protection поступили около 17,5 тыс. жалоб. Президент Комитета юристов за гражданские права Кристен Кларк отметила, что это сопоставимо с тем, что было во время президентских выборов. Она уточнила, что большинство жалоб связано с неправильным функционированием машин для голосования.

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