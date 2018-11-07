Меркель приедет в Хельсинки на выборы «шпиценкандидата»

Заседание Европейской народной партии (ЕНП), в которую входят правоцентристские партии стран ЕС, в этом году состоится 7 – 8 ноября в Хельсинки и будет важнее обычного. Лидеры партий выберут «шпиценкандидата» от своей фракции на Евровыборах. На пост председателя Еврокомиссии претендуют бывший премьер-министр Финляндии, заместитель генерального директора Европейского инвестиционного банка Александер Стубб и немец Манфред Вебер, глава ЕНП в Европейском парламенте. Об этом сообщает Yle.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. ЕНП является крупнейшей фракцией Европарламента, а поддержка всех традиционных партий уменьшается. Вебер считается фаворитом гонки, его поддерживает лидер крупнейшей партии ЕНП – Христианско-демократического союза Германии – Ангела Меркель.

В заседании, которое соберёт 2000 человек, примут участие и другие лидеры государств, которые возглавляют в своих странах правоцентристские партии. В Хельсинки, помимо канцлера Германии, съедутся главы правительств Кипра, Болгарии, Австрии, Венгрии, Хорватии и Ирландии, а также президенты Европейской комиссии, Европейского совета и Европарламента.

Председательство Финляндии в Евросоюзе начнётся в июле 2019 года.