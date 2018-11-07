Глава ФСБ рассказал о предотвращенных терактах при помощи беспилотников во время мундиаля

ФСБ пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на чемпионате мира по футболу, заявил директор ведомства Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 7 ноября.

Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только при проведении мундиаля, но и во время подготовки и организации других "массовых политических и спортивных мероприятий", передает РИА Новости.

По словам директора ФСБ, ведомство раскрыло семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков.

Бортников констатировал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора.

"На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников", — отметил глава ФСБ.

В России уже ужесточили правила оборота беспилотной техники. Так, с июня 2016-го все дроны массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы.