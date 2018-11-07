Полпредом по Северо-Западу назначен однокурсник Медведева Гуцан

Александр Гуцан назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Он более десяти лет провел в должности заместителя генерального прокурора России.

Как сообщает сайт Кремля 7 ноября, Владимир Путин подписал указ «О полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе».

«Назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем», – говорится в указе.

Об отставке Гуцана федеральные СМИ сообщили накануне. Источники «Фонтанки» называли это увольнение перспективным, с прицелом на новое назначение. Самой вероятной должностью для него считалось как раз руководство полпредством.

Александру Гуцану 58 лет. В 1987 году он вместе с Дмитрием Медведевым окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова по специальности «Правоведение». В прокуратуре провел почти тридцать лет, сделав короткую передышку в 2005-2007 годах на высоком посту в Федеральной службе судебных приставов.

Перестановки в полпредстве назрели после отставки Георгия Полтавченко с поста губернатора и перехода на эту должность в статусе «врио» Александра Беглова. Оставшееся без руководителя представительство президента на Северо-Западе временно находилось в руках Любови Совершаевой, но она ушла со своего поста, и ожидается ее назначение в Смольный.