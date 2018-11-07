Медведев заявил о готовности поддержать компании, которые попадут под «суровые» санкции США

Российские власти готовы поддержать отдельные крупные компании, которые попадут под второй пакет санкций США, связанных с «Новичком». Об этом 7 ноября заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он считает, что внешние ограничения «даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы».

«Ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы»,— заявил глава кабмина, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Медведев считает реальной причиной американских санкций стремление «решить внутриполитические задачи».

«Это очень плохо, потому что это расшатывает международный режим»,— считает чиновник.

Напомним, представитель Госдепа Хизер Науэрт анонсировала новый, более «суровый» пакет санкций против Москвы в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет «химических» санкций вступил в силу 27 августа. Он включает запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.