Маршрутка в Озерках горела «страшно, с гудением, треском и хлопками». Люди успели выскочить

Пожар в маршрутке в спальном районе Петербурга в утренний час пик, к счастью, обошёлся без пострадавших. Все пассажиры вместе с водителем успели выйти, рассказывают очевидцы.

По информации городского ГУ МЧС, вызов на улицу Сикейроса, 14 (Выборгский район города), поступил 7 ноября в 7:35. Два пожарных расчёта (девять человек) ликвидировали огонь к 7:55. Автомобиль «Мерседес» выгорел полностью.

На кадрах очевидцев видно, что до прибытия пожарных микроавтобус, стоящий у остановки, заливали пеной из огнетушителя, но это не помогало. Потом начали взрываться колёса.

«Видел, – рассказывает Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Горело страшно, с гудением, треском и хлопками! <...> Потом ещё упал прогоревший фонарный провод и долго искрил на асфальте белыми искрами».

Возгорание маршрутки выглядит особенно страшно после недавней трагедии на ЗСД, где после столкновения с грузовиком вспыхнул минивэн «Хёндэ Старекс» – фактически маршрутка, ехавшая из Финляндии в Петербург. Погибли восемь человек.