Петербурженка попросила полицию найти потерянного мужа в Непале, чтобы начать новую жизнь

Петербурженка обратилась в полицию с целью найти мужа из Непала. Мужчина затерялся в Гималаях, а без него жительница города на Неве не может получить свободу от сковывающих её уз брака.

По данным «Фонтанки», шестого ноября женщина 47 лет попросила сотрудников внутренних органов помочь ей с поисками законного 54-летнего супруга. Ситуация оказалась непростой, так как муж заявительницы родился и живёт в королевстве Непал. В далёком 1994 году пара познакомилась в этой стране, а в начале 1995-го зарегистрировала свои отношения в российском посольстве.

Любовь со временем прошла, и петербурженка спустя 10 лет вернулась на родину. Теперь она снова разыскивает мужчину, чтобы развестись и поставить точку в этой интернациональной истории.