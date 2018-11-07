В Петербурге дело экс-владелицы производства шпионского оборудования начинает слушать новый суд

Смольнинский районный суд Петербурга 7 ноября начинает рассмотрение уголовного дела бывшей совладелицы ООО «Специальные технологии» (разработка систем негласного доступа к информации для спецслужб) Ларисы Кузнецовой. Другого фигуранта этого дела, петербургского предпринимателя Александра Гайдукова недавно пытались взорвать в Бишкеке.

Это второй заход – ранее дело пытался рассмотреть Московский районный суд, чему активно воспрепятствовала защита бизнес-леди. Ей удалось добиться передачи материалов в Смольнинский районный суд по месту нахождения банка, где размещался счет «Специальных технологий» на момент развития событий, которые сейчас инкриминируются женщине как преступные действия.

Ларису Кузнецову обвиняют в заключении фиктивного договора с принадлежащим Александру Гайдукову ООО «НС Информ Консалтинг» (антикризисное управление и противодействие недружественным поглощениям). Благодаря этому договору, по версии следствия, Кузнецова вывела из легального оборота 4 миллиона рублей. Обвинение бизнесмену предъявлено заочно. В августе 2018 года Гайдукова пытались взорвать в столице Киргизии.

Кузнецова отрицает свою вину, ее позиция сводится к тому, что договор был настоящим. В рамках него «НС Информ Консалтинг» оказывала и продолжает оказывать ей поддержку в корпоративном конфликте с другим совладельцем «Специальных технологий» – Михаилом Серовым, который находится в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

16 августа дело в отношении бизнес-леди начало слушаться в Московском суде, 20 сентября защита Ларисы Кузнецовой добилась передачи материалов в Смольнинский суд. Такие действия адвокатов связаны с еще одним преступлением. В декабре 2017 года расследовавший уголовное дело в отношении Кузнецовой старший следователь УМВД РФ по Московскому району Петербурга Игорь Левченко был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере полумиллиона евро за то, чтобы передать данное дело в суд.

Адвокаты Ларисы Кузнецовой опасались нездоровых проявлений корпоративной солидарности со стороны суда того же района, в котором работал обвиненный в мздоимстве следователь.

На данный момент Лариса Кузнецова отбывает наказание за совершение другого преступления. Тот же Московский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных ею в период работы в «Специальных технологиях» главным бухгалтером. Данное обстоятельство свидетельствует о неоднозначной финансовой деятельности компании, имеющей лицензию ФСБ России на изготовление шпионского оборудования.