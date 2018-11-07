Мёртвого младенца нашли в канализационном люке в Ленобласти

Мёртвого ребенка нашли в канализационном люке в Ленобласти. Тело увидели рабочие управляющей компании в посёлке Щеглово Всеволожского района.

По данным «Фонтанки», к телу новорождённого специалистов водопроводно-канализационного хозяйства привёл засор. Вода в люках поднялась, и ремонтники решили откачать лишнюю жижу днём 6 ноября. После снятия крышки с одного из них они увидели плавающего в воде младенца.

О трупе заявили в полицию. Внешний осмотр показал, что ребёнок родился недоношенным. Быстро установили предполагаемую мать, смывшую ребенка в канализацию. Ею оказалась местная безработная 29-летняя жительница.