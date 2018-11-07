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Общество
07.11.2018 10:08
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Михаил Таратута: После выборов в парламент США будет много неприятностей для России

Сохранение контроля Республиканской партии над верхней палатой американского парламента – сенатом, но доминирование Демократической партии в нижней палате представителей не несёт ничего хорошего для России. В этом уверен журналист-американист Михаил Таратута.

«Ничего в лучшую сторону для России не изменится, – рассказал эксперт «Фонтанке» 7 ноября. – Если бы в палате представителей большинство получили республиканцы, может быть, мы и могли бы на что-то рассчитывать. Хотя по вопросам стратегических вооружений мы могли бы с Трампом как-то решать (администрация Дональда Трампа ранее анонсировала отказ от базового договора о ядерном разоружении. – Прим. ред.). Но поскольку палата представителей не [поддерживает] Трампа, ему надо будет всё время что-то доказывать».

«Теперь в палате представителей будут править демократы, а значит, начнётся эпоха расследований, – добавил Таратута. – Те люди, которые предполагают, что станут руководителями комитетов в палате представителей, уже объявили о том, какие они будут проводить расследования. Я насчитал семь таких анонсов. Это и коррупция Трампа, и его налоги, и злоупотребления в Белом доме, других ведомствах правительства. Конечно, возобновят расследование по его [президента] связям с русскими. Выпутаться Трампу из этой истории будет очень и очень трудно. Демократы будут всячески тормозить его работу. И потом, нижняя палата имеет право распоряжаться кошельком страны. Будет постоянный торг. Если Трамп попытается нормализовать отношения с нами, то будут тормозиться любые другие его инициативы. В итоге ситуация для России может стать более жёсткой, чем ранее».

Что касается нового пакета антироссийских санкций, который уже анонсировал Госдеп, то эксперт пока не прогнозирует удара по банковскому сектору РФ.

«Возможно, до санкционного удара по банковскому сектору России и не дойдёт. Всё-таки в конечном счёте этот вопрос решает сенат. А он получился протрамповским. Не думаю, что с новыми санкциями будет как-то совсем уж жёстко. Но можно сказать, что анонс второго пакета санкций -  это только начало. Дальше будет много разных неприятностей для России», – подытожил  Михаил Таратута.

Добавим, что конкурентом Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США в 2020 году может стать бывший вице-президент США, представитель Демократической партии Джозеф Байден. Он пообещал определиться с этим вопросом после Нового года.

 

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