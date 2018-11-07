Как один светофор парализовал целый город. Колпинцы мечтают о вертолёте

В Колпино – второй день транспортный коллапс. Утром 7 ноября редакцию «Фонтанки» завалили письмами недовольные горожане. Причина – светофор на пересечении Колпинского шоссе и дороги на ДСК, из-за него, по словам местных жителей, время выезда из города увеличилось в 5 раз. Плотные «бордовые» пробки, как видно на «Яндекс.Картах», стоят в направлении Софийской улицы и Московского шоссе со стороны проспекта Ленина и улиц Фидерной и Танкистов. Они образовались уже к 6:30 утра.

Вот некоторые цитаты из утренних писем:

«Город Колпино парализован. Выезд из города составляет больше часа! Проезд по городу личного и общественного транспорта невозможен. Власти и ГИБДД молчат».

«После перенастройки светофора на перекрестке Колпинского шоссе и поворота на Ижорский завод выезд из города Колпино занимает 2 часа».

«Выезд из Колпино не то что затруднён, он практически невозможен. Уже в 7 утра на проезд уходит не менее получаса, и чем позднее, тем сложнее выехать. Администрация объяснила это сбоем, но ничего не изменилось».

В колпинских группах «ВКонтакте» и в разговорчиках «Яндекса» шутят, что пора задуматься о покупке вертолета, мечтают о скоростном трамвае и рассказывают, как обращались на горячую линию по работе светофоров: «Я позвонил, успел сказать: «Доброе утро». Мне в ответ просто спросили: «Колпино?». Даже смешно стало)».

Действительно, причиной стал старый светофорный пост, у которого сбоит контроллер, объяснил «Фонтанке» главный специалист ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» Дмитрий Попов. Обращение граждан по поводу нарушения работы светофора поступило вчера, аварийные бригады выехали на место и настроили режим. Некоторое время механизм работал нормально, но вечером снова дал сбой. И работники учреждения сегодня утром снова отправились его чинить.

Колпино – крупный город в составе Петербурга с населением почти 150 тысяч человек. Многие ездят на работу и учёбу в Северную столицу. При этом выезда из города фактически только три: через посёлок Понтонный и Металлострой, где стоит Петрозаводское шоссе, а также по Колпинскому шоссе к Софийской улице и Московскому шоссе. Можно выехать также через посёлок Тельмана, но так вы окажетесь дальше от Петербурга и попадёте на то же забитое пробками Московское шоссе.