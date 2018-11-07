18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +7
$ 66.09р
75.68р
13:33 07.11.2018
Расширенный поиск

ЖКХ
07.11.2018 09:56
Печать

Российские коллекторы хотят активно подключиться к взысканию долгов за ЖКУ

К взысканию долгов по ЖКХ проявили интерес российские коллекторы. Граждане задолжали коммунальщикам и жилищным организациям более 500 млрд рублей. Профессиональные взыскатели долгов хотят разработать алгоритм работы с неплательщиками и предложить рынку свои услуги в более масштабном объеме, чем сейчас. 

Об интересе коллекторов к рынку жилищно-коммунальных услуг «Коммерсантъ» рассказывает 7 ноября, ссылаясь на «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Там намерены разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. Тем самым – увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. 

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%»,— говорит глава агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев.

Вторая сторона, коммунальщики, также задумалась о работе с коллекторами. Например, крупный оператор «Росводоканал» уже передает часть задолженности коллекторским агентствам и хочет расширять эту практику. Думают о помощи профессионалов и в «Мосэнерго».

 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
07.11.2018 13:01

Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
ПСК
07.11.2018 12:57

Апартаменты нового уровня

За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?
Магазин "Кей"
07.11.2018 11:45

ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

Когда за окном пасмурно, хочется завернуться в плед и выпить что-то согревающее. Как приготовить 5 самых осенних напитков и какая техника может в этом помочь, рассказываем в обзоре от КЕЙ.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».
Магазин "Кей"
02.11.2018 15:52

Датчики: какими органами чувств оснащены современные смартфоны? Обзор КЕЙ

В данной статье КЕЙ расскажет, что на самом деле чувствуют наши смартфоны и какие датчики в них присутствуют.