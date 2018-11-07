Российские коллекторы хотят активно подключиться к взысканию долгов за ЖКУ

К взысканию долгов по ЖКХ проявили интерес российские коллекторы. Граждане задолжали коммунальщикам и жилищным организациям более 500 млрд рублей. Профессиональные взыскатели долгов хотят разработать алгоритм работы с неплательщиками и предложить рынку свои услуги в более масштабном объеме, чем сейчас.

Об интересе коллекторов к рынку жилищно-коммунальных услуг «Коммерсантъ» рассказывает 7 ноября, ссылаясь на «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Там намерены разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. Тем самым – увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%»,— говорит глава агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев.

Вторая сторона, коммунальщики, также задумалась о работе с коллекторами. Например, крупный оператор «Росводоканал» уже передает часть задолженности коллекторским агентствам и хочет расширять эту практику. Думают о помощи профессионалов и в «Мосэнерго».