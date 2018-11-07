Колпинский детдомовец вернулся из оздоровительного лагеря с разорванной селезёнкой и сломанными рёбрами

Воспитанник колпинского детдома вернулся из детского оздоровительного лагеря в тяжёлом состоянии и сразу же попал в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», 16-летний был госпитализирован в больницу №22 в Колпино в ночь на 5 ноября. Воспитанник детдома №4 поступил к медикам со сломанными рёбрами, тупой травмой живота и разрывом селезёнки. Полиции удалось выяснить, что юноша получил увечья во время отдыха в оздоровительном лагере «Голубое озеро», что находится в поселке Цвелодубово Выборгского района. Подросток рассказал, что над ним издевались сверстники в период с 1 по 4 ноября.

ДОЛ «Голубое озеро» на Карельском перешейке может похвастаться высокими рейтингами и положительными отзывами в Интернете. Родители отмечают профессионализм педагогов и воспитателей.