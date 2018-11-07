ЦБ отозвал лицензию у попавшего под санкции банка «Агросоюз»

Центробанк 7 ноября отозвал лицензии у двух московских банков – «Банка инноваций и развития» и «Агросоюза». Об этом сообщает официальный сайт ЦБ. По объему активов кредитные учреждения занимали в банковской системе страны 286 и 198 места соответственно.

Причиной претензий к ООО КБ «Агросоюз» стало отсутствие в кассе 1,3 млрд рублей, что выяснилось в ходе проверки. Сумма сопоставима с размером собственного капитала банка. При этом основным источником фондирования «Агросоюза» были привлеченные банком средства населения (их доля – более 70% пассивов банка).

Как утверждает пресс-служба регулятора, руководство «Агросоюза» мешало проводить проверку и даже предоставляло кассовые документы с признаками подделки. Не обошлось и без претензий в сфере легализации преступных доходов - речь идет о «полноте и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации».

За текущий год собственник банка уже девять раз пополнял кассу банка, чтобы предотвратить банкротство. При этом каждый раз деньги вносило третье лицо по доверенности от участника кредитного учреждения. ЦБ счет источники этой помощи (750 млн рублей) непрозрачными.

При этом с августа 2018-го «Агросоюз» – под санкциями США. Он попал туда в рамках санкционного режима против КНДР. Неделю назад стало известно, что у банка сменился владелец.

Вторая лишенная лицензии финансовая организация – «Банк инноваций и развития» – попала под прицел «в связи с проведением сомнительных транзитных операций» за последнее время. Банк также нарушал законы в области противодействия легализации доходов. За последний год к банку шесть раз применяли «меры надзорного воздействия», в том числе запрет на привлечение средств физических лиц.

В обоих кредитных учреждениях введена временная администрация. Вкладчикам положены компенсации.