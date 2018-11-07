Коммунист Ищенко пошел на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец

Член КПРФ Андрей Ищенко, как и предполагалось, идет на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец. Он уже подал документы в региональную избирательную комиссию, сообщила секретарь избиркома Наталья Камаева.

«Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем», — цитирует Камаеву 7 ноября телеканал «Дождь».

Ранее КПРФ решила не идти на выборы приморского губернатора и не выдвигать на них ни Андрея Ищенко, ни кого-либо из кандидатов. Коммунисты объяснили это тем, что для них «заблокировано десять муниципальных образований», и они не смогут пройти муниципальный фильтр. Решение поддержали большинством голосов на партийной конференции в Приморье. После этого Ищенко заявил о намерении участвовать в гонке как самовыдвиженец.