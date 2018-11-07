Коммунист Ищенко пошел на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец
Член КПРФ Андрей Ищенко, как и предполагалось, идет на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец. Он уже подал документы в региональную избирательную комиссию, сообщила секретарь избиркома Наталья Камаева.
«Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем», — цитирует Камаеву 7 ноября телеканал «Дождь».
Ранее КПРФ решила не идти на выборы приморского губернатора и не выдвигать на них ни Андрея Ищенко, ни кого-либо из кандидатов. Коммунисты объяснили это тем, что для них «заблокировано десять муниципальных образований», и они не смогут пройти муниципальный фильтр. Решение поддержали большинством голосов на партийной конференции в Приморье. После этого Ищенко заявил о намерении участвовать в гонке как самовыдвиженец.
Справка:
Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел.
После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой.