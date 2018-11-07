Выборы в США: демократы лидируют в палате представителей, но уступают республиканцам в сенате

Демократы получают 184 мандата и пока лидируют на выборах в нижнюю палату конгресса США. Они близки к тому, чтобы впервые за восемь лет получить большинство. У их противников республиканцев пока 170 мест.

Об этом утром 7 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN. При этом для контроля палаты партии необходимо иметь 218 мандатов.

Fox News, основываясь на данных экзитпула, также пока отдает победу демократам.

При этом такой расклад ожидаемый. Последние замеры социологических служб Америки показывали, что на этот раз демократы могут получить большинство в палате представителей. Чтобы сделать это, им нужно дополнительно выиграть 23 места. В нынешнем составе Конгресса в обеих палатах лидируют республиканцы.

Что касается сената, то, по прогнозам СМИ, там побеждает Республиканская партия. Там президент Дональд Трамп сохранит влияние.