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07.11.2018 08:31
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В Петербурге обыскали 30 адресов подозреваемых в обнале и выводе 5 млрд рублей. Организатором назван полковник ФСБ в отставке

Анализ Росфинмониторинга позволил петербургскому следствию задержать шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Оперативники экономической полиции провели десятки обысков по городу. Одновременно их коллеги из центрального аппарата заходили в столичные и донские офисы фигурантов. За четыре года им вменяют миллиарды серого кэша. «Фонтанка» увидела головную компанию, схемы и талантливого полковника в отставке ФСБ, которого выручил оберег.    

По информации «Фонтанки», к раннему утру 7 ноября Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании на двое суток шестерых подозреваемых по самому масштабному делу о незаконной банковской деятельности уходящего года. По информации нашего издания, следствие объединило три уголовных дела. Реализация началась рано утром 6 ноября, когда оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД начали проведение 30 обысков. Параллельно в Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге сотрудники Управления «Ф» Департамента экономической безопасности МВД поддержали коллег заходами в офисы и квартиры. Все же, надо отметить, что число общероссийских обысков было в три раза меньше петербургских. 

В основе уголовных дел лежит анализ Росфинмониторинга по СЗФО, просчитавший более 40 фиктивных фирм, участвующих в схеме.

По информации «Фонтанки», к вечеру 6 ноября в кабинеты следствия были доставлены пару десятков фигурантов. Организатор же, по версии следствия,– 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк – оказался вне доступа – в Риге. Про него известно, что в конце 90-х он ушел в отставку полковником ФСБ, сотрудником погранслужбы Калининграда. Сегодня он прочный бизнесмен. Его калининградское ООО «Балтмострейд-К» зарегистрировано в 2011 году. До сентября 2017 года, по данным СПАРК, гендиректором и был Сергей Радзывилюк (кроме того, являющийся директором «Балт-Агро-Трейд» и совладельцем ООО «Меттрансбалтик»). Среди совладельцев числилась Елена Радзывилюк. Компания занимается торговлей стройматериалами и, на первый взгляд, не «нулевая» по оборотам, но почти нулевая на выходе: доходы и расходы за 2017 год почти равны и составляют около 215 млн рублей. 

Елена Радзывилюк также является собственником и директором ООО «Б.Т.К», зарегистрированного в Петербурге в 2016 году. Основной вид деятельности — работа автовокзалов и автостанций. Здесь тоже примерное равенство доходов и расходов по итогам 2017-го — приблизительно по 20 млн. 

По данным «Фонтанки», к бывшему силовику оперативники пришли около 6 часов утра шестого ноября в офис компании «Балтмострейд-К» на набережной Обводного канала, 21. В его кабинете сотрудники заметили корпоративный календарь Управления экономической безопасности ГУ МВД, что в шутку считается оберегом для коммерсантов. 

Что касается пользы, то, по мнению наших собеседников в компании «Балтмострейд-К», Сергей Радзывилюк должен был 5 ноября вернуться из Риги, но загулял в Латвии со своими друзьями и опоздал на самолет.

Можно заметить, что допрошен и сын Сергея Радзывилюка, который, по версии следствия, принимал участие в работе отца в качестве курьера. Младший отпущен в статусе свидетеля, что, скорее, говорит о том, что он выбрал удобную для себя процессуальную позицию.    

В уголовных делах исследуются транзакции десятков фирм за период, начиная с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно проходило в среднем 300-400 млн рублей, а в лучшие времена – до миллиарда рублей. На данный момент группе вменяется 4 млрд рублей обналичивания и 1 миллиард рублей вывода денег за рубеж. Причем за перевод теневые банкиры брали 1 процент от суммы, сама же операция по обналичиванию колебалась от 11,5 до 12 процентов, что сегодня на рынке этих услуг считается редким по рентабельности.   

По информации «Фонтанки», мероприятия продолжатся 7 и 8 ноября. Следствие собирается выходить с арестом в отношении задержанных 8 ноября.        

 

 

 

 

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