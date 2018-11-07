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Общество
07.11.2018 08:16
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Госдеп готовит второй пакет санкций против России за «Новичок». Он будет более суровым, чем августовский

Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет санкций против России. Внешнеполитическое ведомство объясняет это тем, что не может удостовериться в соблюдении Москвой законодательства о химическом оружии.

Анонсировала новые карательные меры официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия [Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, CBW] 1991 года», — сказала Нойерт, слова которой 7 ноября приводит РБК.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, а они предусматривают  дополнительные санкции. 

Летом Госдепартамент обещал «суровые» антироссийские санкции, если за 90 суток Москва не дат «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие. А также пустит международных  специалистов для инспектирования своих химических объектов.

Сутками ранее глава международного комитета палаты представителей конгресса США Эд Ройс заявил: по информации Белого дома, Москва не исполняет закон о ликвидации  химического и биологического оружия от 1991 года. Отведенный 90-дневный срок меж тем истекает.

«Никто не должен удивляться тому, что Владимир Путин отказывается зарекаться, что в будущем не будет использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Недопустимо, что у администрации [США] нет плана или графика для второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством США», — отметил конгрессмен. 

Он обвинил Россию в «систематических ... дерзких отравлениях», включая атаку в Солсбери. И призвал администрацию Дональда Трампа «действовать быстро». «Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», — добавил политик. 

Справка:

Первый пакет санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

В середине сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей, заявила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия. Тогда же она пообещала, что второй пакет санкций будет «суровым».

Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.

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