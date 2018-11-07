Госдеп готовит второй пакет санкций против России за «Новичок». Он будет более суровым, чем августовский

Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет санкций против России. Внешнеполитическое ведомство объясняет это тем, что не может удостовериться в соблюдении Москвой законодательства о химическом оружии.

Анонсировала новые карательные меры официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия [Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, CBW] 1991 года», — сказала Нойерт, слова которой 7 ноября приводит РБК.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, а они предусматривают дополнительные санкции.

Летом Госдепартамент обещал «суровые» антироссийские санкции, если за 90 суток Москва не дат «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие. А также пустит международных специалистов для инспектирования своих химических объектов.

Сутками ранее глава международного комитета палаты представителей конгресса США Эд Ройс заявил: по информации Белого дома, Москва не исполняет закон о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года. Отведенный 90-дневный срок меж тем истекает.

«Никто не должен удивляться тому, что Владимир Путин отказывается зарекаться, что в будущем не будет использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Недопустимо, что у администрации [США] нет плана или графика для второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством США», — отметил конгрессмен.

Он обвинил Россию в «систематических ... дерзких отравлениях», включая атаку в Солсбери. И призвал администрацию Дональда Трампа «действовать быстро». «Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», — добавил политик.